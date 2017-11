‘ELECTRICAL OVERLOAD’ RASON SANG SUNOG 72 ka mga balay nasunog sa Jaro bangod sa jumper kag electrical wire tapping

Syudad sang ILOILO – Electrical overloading bangod sang mga jumper kag electrical wire tapping ang isa karon sa ginatan-aw sang Iloilo City Fire Station nga rason sa nagluntad nga sunog sa Sitio Langka, Barangay Benedicto, Jaro diri sang Sabado sang hapon.

“As of now ang nakita ta to nga cause of fire is electrical in nature, probably due to overloading kay may nakita man to nga mga linya. Posible may jumper sa relatives nila nga ingod sang ila balay. Isa lang ka linya ang gina-connect nila kag didto nakita ta ang line sang ginagamit nila is aluminum and ini ya once nga mag-init, madali magtugnaw as compared sa copper,” eksplikar ni City Fire Marshal Bartolome Beliran sa interbyu sang Panay Balita.

Ang ginatumod man nga overloading ni Beliran amo ang nakit-an nila nga mga jumper kag pag-angut sang linya sang koryente sa balay ni Reynaldo Ledesma nga amo ang ginapahayag ginsugoran sang sunog.

“Didto kay Reynaldo Ledesma nga balay kag sia man mismo naghatag sang statement nga nakita ya nga didto sa second floor sang balay nag-start ang kalayo, sa ginatulogan sang iya magulang,” dugang ni Beliran.

Pero wala man ginadula sang Iloilo City Fire Station ang posibilidad nga may iban pa nga rason sa pag-ibwal sang kalayo nga naglamon sa 72 ka mga balay nga naka-apekto sa 105 ka mga pamilya.

Ginklaro man ni Beliran nga nakaresponder dayon ang Jaro Fire sub-station makaligad nga nakabaton sila sang tawag alas-3:54 sang hapon gikan kay Ryan Robles.

“Actually, pagbaton naton sang information, ang aton volunteer nagdalagan didto sa istasyon kay lapit ang Jaro sub-station. After a minute nakalab-ot na ang aton fire truck pero daku na ang kalayo. Nag-atras pa gani ang fire truck, basi malab-ot pa,” sunu kay Beliran.

Lakip naman sa pila ka mga rason kon ngaa alas-7:33 na sang gab-i nadeklarar nga fire out amo ang:

* traffic bangod nga wala ang iban nga mga motorista naghatag sang ligwa sa nagalabay nga mga bombero,

* direksyon sang hangin,

* kakitid sang dalan,

* ikit-ikit kag human sa light materials nga mga balay, kag

* pagdinaguso sang mga pumuluyo para makagwa sa lugar sang sunog.

Nahibaluan pa sa Iloilo City Fire Station nga naglab-ot sa P4,000,000 ang balor sang ginbilin nga halit sang sunog kag nakarekord sila sang apat ka mga persona nga nasamaran nga amo sanday:

* Jordan Calvo, 23, nakaagom sang second degree burn,

* Fred Bogite, 58, may pilas sa tiil,

* Fire Officer 1 Guillermo Cerrada III, may pilas sa tuo nga tudlo, kag

* Fire Officer 3 Val Cesar Divinagracia nga nakaagom sang first degree burn sa tuo nga kamot.

Samtang ang duha naman nga sanday Genoviva Brillo, 59, kag Fire Officer 1 Seigdric Sumbilla ang ginbudlayan nga mag-ginhawa./PB