Employment rate sa rehiyon 6 nagsaka

Syudad sang ILOILO – Nagsaka ang employment rate sa bug-os nga rehiyon 6 sandig sa labor force survey sang Hulyo 2017 sang Philippine Statistics Authority.

Base sa datus nga ginpresentar ni assistant regional director Salome Siaton sang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga katapo sang media kahapon, kon sadtong Hulyo 2016 naglab-ot sa 94.7 por ciento ang employment rate sa rehiyon, subong nga Hulyo 2017 nagsaka ini sa 95.3 ukon 1,861 ka milyon sang 1,953 ka milyon nga labor force ang may trabaho.

Gintumod nga rason ni Siaton sa pagsaka sang employment rate amo ang padayun nga pagtukod sang mga inprastraktura nga proyekto kag pagdagsa sang mga business process outsourcing nga nagakinahanglan sang madamo nga mga trabahador.

Sa bahin naman sang underemployment rate, halin sa 17.6 por ciento sang Hulyo 2016, nagsaka man ini sa 19.1 por ciento sang Hulyo 2017.

Ginatan-aw nga rason diri sang DOLE amo ang kakulang sang ihibalo sang mga trabahador sa kon ano ang in-demand nga trabaho sa industriya.

Bangod sini, nagapati si Siaton nga kinahanglan pa sang mga pumoluyo sa rehiyon 6 nga magpangita sang trabaho ukon magtrabaho para makapangabuhi sang matawhay./PB