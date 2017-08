ESPENIDO GIN-ASSIGN SA ILOILO

Syudad sang ILOILO – Pormal nga ginpahibalo ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko ilabi na sa mga Ilonggo nga sa Iloilo ang bag-o nga assignment ni Chief Insp. Jovie Espenido.

“Your next assignment is Iloilo,” hambal ni Duterte kay Espenido tion sang selebrasyon sang National Heroes Day kahapon sang aga.

Si Espenido ginpasidunggan diri ni Duterte sang Order of Lapu-Lapu bangod sang hinimuan sa kampanya kontra ilegal nga droga sa ulihi nga assignment sini bilang hepe sang Ozamiz City PNP.

“Espenido, where are you? Diyan ka lang, okay lang. I will ask you again. You asked for the assignment sa Leyte. Namatay ang mayor doon. You asked for another assignment sa Ozamiz, namatay ang mayor doon, si Parojinog,” dugang ni Duterte.

Dayon nga ginpamangkot sang presidente si Espenido kon madangtan man ni Mayor Jed Patrick Mabilog sang Syudad sang Iloilo ang nadangtan nanday Mayor Rolando Espinosa sang Albuera, Leyte kag Mayor Reynaldo Parojinog sang Ozamiz City nga ginhingadlan sini nga mga protektor sang ilegal nga droga.

“Ngayon, gusto mo sa Iloilo, kasi si [Jed Patrick] Mabilog has been identified as a protector. Mayor. Mabuhay kaya siya?” dugang ni Duterte.

Nagsugpon man dayon ang presidente nga dapat sundon ni Espenido ang kasugoan bangod indi sia gusto nga mabasulan kon may matabo sa alkalde.

Sa press conference naman kahapon, ginklaro ni Duterte nga wala niya ginapahog si Mabilog ilabi na nga madugay na nga na-angut ang pangalan sini sa ilegal nga droga.

“To tell you again. Dinadawit ka. For the longest time, nandyan ka. Sa totoo lang, ngayon na wala pang nangyari baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Do not protect, do not call the police. Bakit kaya naga-protektar? Kon indi kayo kuntento sa sweldo ninyo, umalis kayo, mag-drug lord na lang kayo. Bilyon yan pero ang kapalit yan kamatayan mo. Magbulalahan pa tayo dito,” sabat ni Duterte sang ginpamangkot sang isa ka reporter kon ano ang reaksyon niya sa hambal ni Mabilog nga handa ini nga magbulig sa mga pulis sa kampanya kontra sa ilegal nga droga.

Matandaan nga si Espenido man ang hepe sang pulis sa Albuera, Leyte sadtong napatay si Mayor Espinosa sang Albuera matapos nga ginapasuni nagbatu sa oeprasyon sang mga pulis kontra diri sang nagligad nga tuig.

PRO-6 WALA PA NABATON ASSIGNMENT NI ESPENIDO

Sa pihak nga bahin, wala pa sang nabaton nga komunikasyon ang Police Regional Office (PRO) 6 halin sa Campo Crame angut sa panibag-o nga assignment ni Espenido sa Iloilo.

Sunu kay Senior Supt. Jesus Kambay, deputy regional director for operations sang PRO-6, nabatian lang niya ang impormasyon nga pagdesignar kay Espenido sa Iloilo paagi sa anunsyo ni Duterte.

Ginahulat man nila sa PRO-6 nga mag-abot ang mando halin kay Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald Dela Rosa.

Wala man napat-od ni Kambay kon sa diin i-designar nga unit si Espenido matapos nga mapabilin sa iya puesto si Senior Supt. Remus Zacarias Caniezo bilang director sang Iloilo City Police Office bangod masobra pa lang ini isa ka tuig nga nagaserbisyo.

Nahibaluan nga duha ka tuig ang maximum nga pagtinir sang isa ka hepe sa ila assignment pero mahimu man ini nga halinon, depende sa desisyon sang ila opisyal.

Sunu pa sa iya nga ang pagdesignar kay Espenido sa Iloilo wala man nagakahulogan nga nakulangan ang presidente sa kampanya sang PRO-6 kontra sa ilegal nga droga.

Samtang, bilang reaksyon sa balita, ginhambal ni Canieso nga tan-awon pa niya kon sa diin ibutang nga unit si Espenido pero ang importante amo nga mabuliganay sila sa pagtapna sang ilegal nga droga.

“We will wait for the order to come. Tignan natin kung kailan magre-report, kung diri gid man. Tingnan natin kon saan ‘yong expertise niya,” sunu kay Canieso.

Nagapasalamat man sia sa pagdesignar kay Espenido sa Iloilo bangod nga kulang gid man sila sang mga tawo./PB