Espenido, OIC sang ICPO

Syudad sang ILOILO – Sigurado na ang pagpungko ni Chief Inspector Jovie Espenido sa Iloilo City Police Office (ICPO).

Si Espenido ang gindesignar nga Officer-in-Charge (OIC) sang ICPO ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald Dela Rosa.

Ginkumpirmar sang PNP chief nga napirmahan na niya sang Agusto 29 ang mando angut sa bag-o nga assignment ni Espenido.

Paathag pa ni Dela Rosa nga magaserbe si Espenido nga OIC bangod ang naga-rangko lang sang senior superintendent ang mahimu makapamuno sa highly-urbanized area kaangay sang Syudad sang Iloilo.

Samtang, gin-aku ni Dela Rosa nga nagpangduha-duha sia sa pagdesignar kay Espenido sa syudad bangod nga nagaprotesta ang mga pumoluyo sa Ozamiz City matapos nga wala pa matapos ang obligasyon sini didto.

“The people of Ozamiz are airing their protest against that order. Kung tanggalin si Espenido doon e ‘yung mga tao sa Ozamiz e magpi-people power dahil ayaw nilang umalis si Espenido doon dahil meropn pa siyang unfinished business,” hambal ni Dela Rosa.

Kon papilion naman sia, mas gusto sang PNP chief nga magpabilin si Espenido sa Ozamiz City bangod ang sitwasyon didto indi pa “totally stable.”

Matandaan nga sadtong Hulyo 30, ginpangunahan ni Espenido ang anti-drug operation nga nagresulta sa kamatayon ni Mayor Reynaldo Parojinog kag sang 14 ka iban pa.

Si Parojinog ang gin-angut sa ilegal nga droga ni Presidente Rodrigo Duterte.

“Mahirap din if they will be left hanging after that incident na hindi pa totally stabilize ‘yung sitwasyon ng Ozamiz then tanggalin siya doon, mademoralize ‘yung mga tao,” pagtapos ni Dela Rosa.

DEFENSOR, BATON SI ESPENIDO SA ILOILO

Sa pihak nga bahin, ginabaton sang gobernador sang probinsya sang Iloilo ang pag-assign kay Espenido sa Iloilo.

Hambal ni Gob. Arthur Defensor Sr., gina-welcome niya ang pagsaylo ni Espenido sa Iloilo para mabal-an gid ang matuod-tuod nag sitwasyon kon problema sa ilegal nga droga ang hambalan.

“Welcome si Espenido. Para mabal-an ta gid ang matuod-tuod nga sitwasyon diri sa Iloilo ilabi na gid sa syudad sang Iloilo. So, welcome sia ka tama,” sabat ni Defensor sang ginpamangkot sang media sang reaksyon sa pagdesignar ni Presidente Rodrigo Duterte kay Espenido sa Iloilo. (Balita halin sa Panay News)/PB