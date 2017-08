Espenido sa Iloilo, wala problema kay Mabilog

Syudad sang ILOILO – Wala sang nakit-an nga problema si Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagdesignar ni Presidente Rodrigo Duterte kay Chief Insp. Jovie Espenido sa Iloilo.

Ginhambal ni Mabilog nga bukas sia sa pagbaton kay Espenido kag ginapaabot nga magbuliganay sila sa pagtapna sang ilegal nga droga.

“Gina-abi-abi ko gid ang pag-assign ni Chief Inspector Jovie Espenido diri sa Iloilo, although wala pa nabal-an kon sa city or sa province. Naga-laum ako nga mabuligan kita ni Chief Inspector Espenido nga lubos nga matapna ang problema sa illegal drugs. Sigurado may matun-an kita sa iya experience sa pagpakig-away sa droga, ilabi na sa pagtukib kon sin-o ang bag-o nga ‘players’ kag kon sa diin ini sila nagapanago,” hambal sang alkalde.

Handa man sia nga makigbahin sang iya mga estratihiya kon paano matapna ang ilegal nga droga kag handa man sia nga magpamati sa mga ideya ni Espenido.

“In the city of Iloilo, I will share with him our own strategies and compare notes on how to win this war at the barangay level. Bukas pirme ang aton pa-ino-ino sa mga ideya kon paano pa gid mahugot kag mapabaskog ang aton kampanya batok sa illegal drugs,” dugang ni Mabilog.

Pahayag pa niya nga indi man sia makahulat nga makaupod si Espenido sa kampanya kontra sa ilegal nga droga sa Iloilo:

“I look forward to working side by side with Chief Inspector Espenido as the President’s point man in the battle against illegal drugs in Iloilo, both city and province.”

Sa pihak nga bahin, ginhambal ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald Dela Rosa nga wala sang dapat kahadlokan si Mabilog sa pag-abot ni Espenido sa Iloilo.

Ini bangod nga tutokan ni Espenido ang pagsolbar sang problema angut sa peace and order kag ilegal nga droga.

Gin-aku man sang PNP chief nga ginalauman na niya ang pagtupa ni Espenido sa Iloilo bisan wala sia ginkonsulta sang presidente.

“Expected ko pero not so much pero kanina sinabi niya so we will follow. Tinanong ko pa siya, kinonfirm ko sa Bisaya, sabi ko, ‘Ano, sir, totohanin na natin ito? Sabi niya (Duterte) oo, hindi ako nagbibiro.’ So that’s an order,” sunu kay Dela Rosa./PB