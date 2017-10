Espinosa nagabutang sang iya tinawo sa city hall?

Syudad sang ILOILO – Nagatanom na bala sang iya mga tawo si acting City Mayor Jose Espinosa III sa mga opisina sa Iloilo City Hall samtang wala si Mayor Jed Patrick Mabilog?

Ini karon ang palamangkutanon sang mga nakatalupangod sang mga hulag ni Espinosa samtang sia ang acting city mayor subong. Partikular na diri amo ang appointment ni Executive Assistant Melchor Tan bilang permanent member sang Iloilo City Bids and Awards Committee (ICBAC).

Paagi sa Executive Order no. 99, gin-appoint ni Espinosa si Tan sa ICBAC. Ginpaathag pa sini nga luyag niya mapadasig ang trabaho sang ICBAC nga masami nagaka-atrasar kon may absent nga miembro.

“I don’t want to delay the actions of BAC because of lack of quorum,” paathag ni Espinosa sa appointment ni Tan.

Si Tan ang anay city administrator sadtong alkalde pa sang syudad si Cong. Jerry Treñas nga bilas ni Espinosa bangod mag-utod ang ila asawa nga gikan sa pamilya Sarabia.

Sunu pa sa acting mayor, si Tan ang iya gin-appoint bangod kilala niya ini kag nagapati sia sa kapasidad sang executive assistant.

“Sia lang ang akon kilala. Nagapati ako sa iya ikasarang. It’s more of a confidence,” dugang pa sini.

Magluwas kay Tan, ginpahamtang man ni Espinosa si Information Technology II Francis Cruz bilang katapo sang Technical Working Group (TWG) sang ICBAC. Si Cruz ang malapit man nga himata ni Treñas.

Nagpanindugan man si Espinosa nga indi niya tinawo ang duha bangod wala niya nakatrabaho ang mga ini apisar nga malapit sila kay Treñas.

Paathag dugang sini nga indi man permanente ang appointment ni Tan gani mahimu nga makakas kon magbalik na si Mayor Jed Patrick Mabilog.

Ang nagapungko naman karon bilang chairman sang ICBAC amo si City Engineer Roberto Divinagracia, vice chairman si Assistant City Engineer Karl Quimsing kag mga miembro naman sanday Atty. Ruledo de la Cruz sang City Legal Office, City Administrator Atty. Hernando Galvez, Joy Ann Toledo sang City Budget Office, Joren Sartorio sang General Services Office, kag Melchor Tan sang City Mayor’s Office.

Nahibaluan nga maluwas sa mga appointments, madamo na sang ginpagwa nga executive order (EO) si Espinosa para sa pagtukod sang mga task forces, oversight committees kag iban pa. Nagpagwa man ini sang EO nga naga-institutionalize sang “Drug Free Workplace” campaign sang syudad kon sa diin nagpa-conduct sia sang greyhound operation sa mga opisina sang city hall sa pagpanguna sang Philippine Drug Enforcement Agency./PB