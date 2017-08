Ex-pulis nga may kaso paghimulos, tiklo

Syudad sang ILOILO – Gin-aresto bangod sa kaso nga paghimulos ang anay pulis sa Barangay Tamborong, San Lorenzo, Guimaras alas-6:30 sang Lunes sang gab-i.

Si Randy Macariza Mandolado, 36, soltero kag tumandok sang Brgy. Biga, Silang, Cavite ang ginserbehan sang mga katapo sang San Lorenzo PNP sang warrant of arrest para sa kaso nga rape in relation to RA 7610 nga gin-isyu ni Hon. Jaime Santiago, presiding judge sang Regional Trial Court, Branch 18 sa Tagaytay City nga napetsahan Maraso 28, 2016.

Wala sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspek./PB