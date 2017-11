EX-STUDENT LEADER, NPA GID MAN BALA?

Syudad sang ILOILO – Indi makakumpirmar ukon makapanginwala ang balo ni Remy Beraye angut sa alegasyon nga katapo sang New People’s Army (NPA) ang iya bana nga napatay sa engkwentro sa militar sa Brgy. Puti-an, Cuartero, Capiz.

Sunu kay Atty. Geobelyn Lopez-Beraye, kon ano man ang maggwa nga kamatuoran, ginapabugal niya ang iya bana bangod ini ang iya nangin palaagyan agud makabulig sa mga kubos.

“Wala ako naga-deny ukon naga-confirm kon ano man ang involvement sang akon bana, bangod as of this interview, wala ako sang personal knowledge. Kon mapamatud-an gid man nga katapo sia sang New People’s Army, ang akon lang mahambal, ginapabugal ko sia nga sia mismo ang naghalad sang iya kabuhi sa amo ni nga kawsa nga sa iya pagpati amo ang pinaka-epektibo nga pamaagi sa pagserbisyo sa mga pumuluyo,” emosyonal nga pahayag ni Atty. Beraye sa interbyu sang RMN Iloilo.

Si Beraye isa sa tatlo ka gina-alegar katapo sang NPA nga napatay sa engkwentro sa sulod sang halos apat ka oras kontra sa mga katapo sang 61st Infantry Battalion (61IB) sang Philippine Army sa Cuartero Capiz sadtong Martes sang hapon.

Si Beraye tumandok sang Brgy. Baldoza, La Paz. Una sia nga nag-eskwela sa West Visayas State University (WVSU)-College of Agriculture and Forestry sa Lambunao, Iloilo. Nagsaylo sia sa main campus kag nagkuha sang kurso nga AB Political Science. Nangin aktibo man sia nga aktibista sa campus kag nangin chairman sang League of Filipino Students-WVSU campus. Nangin vice chairman pa gid sia sang University Student Council sang WVSU.

Sunu naman kay Elmer Forro sang Bayan Panay, 1994 sang may daku nga paghulag sang mga estudyante sa Syudad sang Iloilo nga ginpangunahan sang mga estudyante sang WVSU sa pagpamuno ni Beraye. Tuig 2001 sang nangin volunteer organizer si Beraye sang Bagong Alyansang Makabayan sa Syudad sang Roxas.

“Daku na ang papel ni Remy (Beraye) sa pagtukod sang nagkalain-lain nga organisasyon sang pumuluyo. Nagbulig man si Beraye sa Gabriela Capiz agud mahatagan sang hustisya ang mga biktima sang bagyo ‘Yolanda,’” pahayag ni Forro.

Nahibaluan pa nga sini lang nga Hunyo ukon Hulyo nag-resign si Beraye bangod sa mga nabaton nga pamahog sa iya kabuhi.

Ginpahayag naman sang mga nakakilala kay Beraye nga napilitan ini nga magpanago bangod nakabaton sia sang pamahog sa kabuhi gikan sa intelligence sang militar. Ina bangod nga gina-akusaran sia nga katapo sang rebelde nga NPA. Pero wala man sang kaso nga napasaka sa iya ang gobyerno.

Nahibaluan nga nakatambong pa sia sa oath taking sang iya tiayon nga si Atty. Beraye sang nakapasar ini sa 2016 Bar examination. May duha sila ka anak nga babaye.

Samtang, sunu kay Lt. Col. Sisenando Magbalot Jr., commanding officer sang 61IB, ang duha ka iban pa nga napatay amo sanday Federico Diaz alyas “Ka Val” sang Brgy. Mahabang Sapa, Cuatero, Capiz kag Alan Lerona alyas “Ka Bong” sang Brgy. Bating, Mambusao Capiz.

Si Diaz ang gina-alegar ni Magbalot nga nagaserbe nga vice commander samtang si Lerona ang finance officer sang Eastern Front Committee- Komiteng Rehiyon Panay.

Narekober man sa paghinakop sang tatlo ka ginapasuni mga rebelde ang duha ka high-powered firearms nga ginalakipan sang AK-47 rifle./PB