Forbes Bridge temporaryo nga ginsirado

Syudad sang ILOILO – Umpisa kahapon tubtob Oktubre 31, temporaryo nga sirado ang Forbes Bridge nga naga-angut sa distrito sang La Paz kag City Proper.

Tuyo sini nga mahatagan sang ligwa ang rehabilitasyon sang taytay upod ang Iloilo-Capiz road, old route sang Department of Public Works and Highways (DPWH), Iloilo City District Engineering Office.

Lakip sa kay-uhon amo ang asphalt overlay kag pagpalapad sang taytay nga naga-angut sang dalan sa atubang sang isa ka mall kag sang Metro Iloilo Water District (MIWD).

Bangod sini, ginapanugyan sang DPWH ang mga motorista nga nagahalin sa mga distrito sang Jaro kag La Paz nga mapadulong sa city proper nga maglabay sa Rizal, La Paz pakadto sa Drilon Bridge sa likod sang MIWD.

Nagapangayo man sang paghangop ang DPWH sa mga motorista kag pasahero sa posible huol kag perwisyo nga matuga sang pagkay-o sang taytay./PB