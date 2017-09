Grade 8 student nalumos sa suba

Syudad sang ILOILO – Wala na natabangan pa ang Grade 8 student sang Ajuy National High School matapos nga nalumos sa suba sang Barangay Puente Bunglas, Ajuy, Iloilo alas-12:30 sang hapon kahapon.

Gindeklarar nga dead-on-arrival sa Sara District Hospital si Ritchie Perangco Jr. y Cervantes alyas Nonoy, 16, kag residente sang Brgy. Puente Bunglas, Ajuy.

Sa interbyu sang Panay Balita kay SPO4 Ronald Lagan, imbestigador sang Ajuy Police Station, naghagaray ang biktima kag iya mga classmates nga magpaligo sa suba. Pero nadiskubrehan nga indi makahibalo maglangoy ang biktima rason nga sang gin-anod sang mabaskug nga koryente sang tubig, nalumos ini.

Masobra man duha ka oras ang search and retrieval operation sang mga rescuers antes nasapwan ang biktima ginabanta 20 metros gikan sa ginlangoyan sini.

“Bale nagapalaligo sila nga mga mego ya. According sa tatay ya indi gali sia maayo maglangoy. Ang description sang suba is mga 10 to 12 meters ang lapad dasun ang kadalumon sa center mga 8 feet. Dason ang bata nakita mga 20 meters ang distance halin sa luagr nga ginluksohan ya,” panaysayon ni Lagan.

Nahibaluan pa sang Panay Balita nga nagsab-it ang lawas sang biktima sa kawayan bangod nga lunsay kawayan ang palibot sang suba./PB