Syudad sang ILOILO – Sumugod sa Enero 20, igadumili na ang pagdala sang pusil sang mga gun owners kon mag-gwa sa ila balay.

Kasunod ini sa pag-aprubar ni Director General Ronald Dela Rosa, hepe sang Philippine National Police, sang pagkanselar ukon suspensyon sang permit to carry firearms outside of residence (PTCFOR).

Tatlo ka adlaw ang gun ban sa syudad tubtob sa highlights sang Dinagyang sa Enero 21 kag 22 para masiguro nga mangin malinong ang selebrasyon.

Hambal ni Senior Inspector Shella Mae Sangrines, tagpamaba sang Iloilo City Police Office (ICPO), ang madakpan nga nagabayolar sang gun ban mahimu nga prisuhon.

Nahibaluan naman nga linibo ka mga pulis ang ipalapta sang ICPO sa bug-os nga syudad para mapasiguro lamang nga malinong ang pagselebrar sang Dinagyang nga ginadagsa sang madamo nga mga tawo.

Angut sini, plano sang ICPO nga magpangayo sang bulig sa Armed Forces of the Philippines kag iban nga law enforcement agencies para magbantay sa palibot sang syudad.

Ipalapta man sang ICPO ang mga force multipliers kaangay sang Barangay Peacekeeping Action Teams, tanod subongman mga estudyante nga nagakuha sang National Service Training Program, police interns, kag medical volunteers.

Samtang, wala man sang na-monitor nga report ang ICPO nga may pamahog sa Dinagyang kaangay sang nagkalatabo sa iban nga mga festivals./PB