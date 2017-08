HANGKILAN NGA DUROGISTA TIKLO

Syudad sang ILOILO – Na-aresto ang ginakabig high-value target 1 sang Syudad sang Iloilo sa ginkasar nga buy-bust operation sa Barangay Poblacion Ilaud, Zarraga, Iloilo ala-1:30 sang hapon kahapon.

Ginkilala ang subject nga si Maricel Orbe y Horario, 35, kasado kag residente sang Brgy. Bakhaw, Mandurriao.

Si Orbe amo ang asawa ni Ariane Orbe nga gin-aresto naman sadtong 2016 matapos nga ginapasuni nadalahig sa pagbaligya sang ilegal nga droga.

Natigayon ang pagdakop kay Orbe sang nagtingob nga puersa sang Zarraga PNP sa pagpamuno ni Senior Insp. Roy Castro kag Regional Drug Enforcement Unit 6 ni Senior Insp. Keneth Bermejo.

Nag-transaksyon ang pulis nga poseur buyer nga mabakal sang duha ka mga plastic sachets sang ginapasuni shabu balor P2,400 kay Orbe.

Sang gindaho na sang suspek ang item, diri na kag gin-aresto sia upod ang drayber sang ginsakyan niya nga traysikol nga si Roman Galve Jr., 22, kag residente sang Brgy. Bakhaw, Mandurriao.

Kabilugan nga 54 ka mga plastic sachets sang ginapasuni shabu ang narekober sa duha lakip na ang marked money, cellphone, P1,490 nga kwarta, kag traysikol.

Sunu kay Bermejo, nahuman ang ila transaksyon kay Orbe paagi sa isa ka priso sang Iloilo District Jail sa Brgy. Nanga, Pototan.

Ginapasuni nga ang wala ginhingadlan nga priso ang naghatag sang lugar kag oras kon sa diin si Orbe kag ang poser buyer makit-anay.

“Ang asawa ni Ariane Orbe nagbulos sa iya. Si Maricel Orbe amo na sa subong ang ginatutokan namon almost two months ago. Ulihi lang namon nabal-an nga nagahatag sia items kon may transaction sa sulod sang IDJ sa Nanga, Pototan,” hambal ni Bermejo.

Samtang, ginpanginwala ni M. Orbe nga sia ang nagapanag-iya sang narekober nga 54 ka mga plastic sachets sang ginasuspetsahan shabu.

“Wala ko kabalo na kon diin na nahalin. Wala ta mahimu kay ara na ina,” sabat pa sini sang ginpamangkot sang mga katapo sang media.

Sa subong sanday Orbe kag Gumban priso na sa karsel sang Zarraga PNP kag magapangatubang sang kaso nga pagbayolar sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002./PB