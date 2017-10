HIGH-VALUE TARGET NGA BRGY OFFICIALS KUMPIRMADO

Syudad sang ILOILO – Ginkumpirmar ni acting City Mayor Jose Espinosa III nga may mga opisyales sang barangay nga natumod bilang high-value target (HVT) kon hambalan ang ilegal nga droga.

Sunu kay Espinosa, ginkumpirmar ini sa sinapol sang Iloilo City Peace and Order Council Meeting kag Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sang Lunes sang hapon. Pero wala na ugaling naghatag ang acting city mayor sang ngalan sang mga natungdan nga opisyal kag kon sa diin sila nga barangay.

“Yes, may ara. Pero ginsiling ko sa ila (PDEA) nga kon maghimu sang report dapat may balasehan kag mabakud nga ebidensya. Ang action should be in compliance sang principle of due process,” pahayag ni Espinosa.

Ginpahayag man sini nga ginapa-verify niya ang mga namitlang nga ngalan agud masigurado nga indi lang basta nga maakusaran ang mga opisyal bangod may ginasunod nga proseso. Tanan nga aksyon dapat nga verified, dugang niya.

Sa bahin ni Liga ng mga Barangay President Reyland Hervias, ginpahayag sini nga usisaon niya ang listahan sang PDEA agud matumod ang HVT nga barangay officials. Pasalig pa niya nga itugyan nila sa kamot sang PDEA ang ini nga bagay bangod ini ang ahensya nga may katungdanan diri.

“Wala pa ako sang idea sina. Pero tan-awon ko. Depende naman na sa PDEA kay ila na trabaho,” sabat ni Hervias.

Samtang, ginkumpirmar man ni Espinosa nga may walo man ka mga barangay nga “severely affected” sang ilegal nga droga sa syudad apang wala na niya ini ginhinambit pa.

May 10 man ka mga barangay nga indi apektado sang ilegal nga droga kag anum na sa mga ini ang nakapasa sang ila documentation para sa posible deklarasyon nga drug-cleared ang ila lugar. Ining anum amo ang Libertad-Sta. Isabel sa Jaro, Banuyao sa La Paz, kag San Jose, Ed Ganzon, Sampaguita, kag Osmeña sa City Proper./PB