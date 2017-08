ICPO magalunsar ‘Sikad kontra Droga’

Syudad sang ILOILO – Iga-lunsar sang Iloilo City Police Office (ICPO) ang “Sikad kontra Droga” bwas para mapasangkad pa gid ang ila kampanya kontra sa ilegal nga droga.

Sunu kay Senior Supt. Remus Zacharias Canieso, director sang ICPO, tinutuyo sining aktibidad nga mapasangkad ang awareness sang publiko sa kampanya kontra sa ilegal nga droga sa syudad.

“On August 12, 5 a.m., we launch another leg for our ‘Sikad kontra Droga.’ This is awareness campaign pa rin for our campaign against illegal drugs,’ hambal ni Canieso.

Gina-imbitar sini ang interesado nga mga grupo ukon mahilig sa pagbisekleta nga magbuylog sa ila aktibidad nga masugod sa Plaza Libertad alas-cinco sang kaagahon kag magalibot tubtob sa distrito sang La Paz.

Sunu pa kay Canieso nga imbes nga mag-intra sa ilegal nga aktibidad, mas maayo kon magpokus na lang sa pag-intra sa mapuslanon nga mga aktibidad kaangay sang pagtambong sa ila nga programa.

Ang “Sikad kontra Droga” nga inisyatibo sang ICPO kaupod ang Iloilo City Advisory Council For Police Transformation and Development ang tambongan man nanday Chief Supt. Cesar Hawthorne Binag, director sang Police Regional Office 6, kag Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, subongman sang iban pa nga matag-as nga mga opisyal sang kapulisan./PB