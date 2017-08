ICPO nakarekord 95 high-value, street level targets

Syudad sang ILOILO – Humalin sang nagligad nga Marso tubtob subong nga Agusto, yara pa sa 95 ang mga high-value kag street level targets nga durogista ang yara sa listahan sang Iloilo City Police Office (ICPO).

Sunu kay Senior Insp. Shella Mae Sangrines, tagpamaba sang ICPO, maganubo pa gid ang numero kon ibuhin diri ang 38 ka mga drug personality nga ginatawag “cannot be located,” maganubo pa gid ang numero sang mga durogista sa listahan sang ICPO.

“Ang coverage is March 1 to August 2017. As of now may 95 na lang kita ka bilin. Out of these 95, may ginahulat kita nga 38 ka bilog nga amo to ang cannot be located ang status nila,” hambal ni Sangrines.

Ginahulat man sang ICPO ang resulta sang oversight committee nga magasekyar sa lokasyon sang 38 ka mga drug personality antes ibutang sa suspense file.

Luwas sina, naka-kumpiskar man ang ICPO sang 103 ka mga plastic sachets sang ginapasuni shabu subong nga semana kasunod sang ila asud-asod nga mga operasyon.

“Sa sini nga semana, naka-confiscate kita sang more or less 103 sachets sang shabu kag dalagku nga mga transparent containing dried marijuana leaves,” hambal ni Sangrines.

Ginklaro man sini nga ang mga operasyon kahimuan sang mga pulis halin sa Iloilo City Police Station 1 tubtob Iloilo City Police Station 6 kag sang City Drug Enforcement Unit sang ICPO.

Bangod man sini, nagpasalig si Sangrines nga sige-sige kag indi sila mag-untat sa pagdakop sa mga drug personality bangod nga namutikan nila nga may nagatuyo pa nga mag-operate sa syudad./PB