Ilegal nga sugal nagbalik sa Iloilo – Tayaba

Syudad sang ILOILO – Ginkumpirma sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) nga nagbalik sang diutay ang ilegal nga pasugal sa probinsya sang Iloilo.

Sa pag-atubang sini sa mga katapo sang Sangguniang Panlalawigan sang Martes sang hapon sa kapitolyo probinsyal sang Iloilo, ginsiling ni Senior Supt. Marlon Tayaba, acting provincial director sang IPPO, nga may ilegal nga pasugal gihapon sa probinsya apang magamay na kon ikumparar sang nagligad nga mga binulan nga madata gid.

Matandaan nga gindeklarar sang IPPO nga illegal gambling free ang bug-os nga probinsya sadtong Hulyo 27 rason nga nakapukaw ini sang atensyon ni Board Member Manny Gallar bangod namutikan nga madamo gihapon sang nadakpan nga mga koridor sang ilegal nga sugal nga bookies.

Ini man ang rason kon ngaa ginpatawag ni Gallar si Tayaba para pa-eksplikaron sang ginbasehan sa pagdeklarar sang illegal gambling free.

Diri man kag gin-aku ni Tayaba nga may na-monitor gihapon sila nga nagapataya sang ilegal nga sugal sa probinsya.

Lakip sa ginhingadlan sini nga mga banwa nga padayun ang ilegal nga pasugal amo ang Banate, Barotac Nuevo, Lambunao, Dumangas, Balasan, kag Estancia lakip na ang Syudad sang Passi.

“When the province was declared illegal gambling free that time (July 27), we continuously did our operations. We have not monitored any movement of illegal gamblers but recently our police officers have monitored that there is resurgence,” hambal ni Tayaba.

Bangod sini, ginpaandaman ni Tayaba ang mga financier sang ilegal nga pasugal nga mag-untat na sa ilegal nga negosyo kon indi nila gusto nga madakpan./PB