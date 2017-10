Iloilo airport balik-operasyon na

Syudad sang ILOILO – Balik na sa normal ang operasyon sang Iloilo International Airport matapos nga nakuha na ang eroplano sang Cebu Pacific nga nag-overshoot sa runway.

Alas-dos sang hapon kahapon, ginkumpirmar ni Eric Apolonio, tagpamaba sang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), sa interbyu sang mga katapo sang media nga puede na makahugpa ang mga eroplano sa runway sang Iloilo airport.

“Yeah. At 2 p.m. kanina lang. All flights puede ng bumaba dyan. As of now wala yatang eroplano dyan. So, inbounds or incoming ang hinihintay natin,” siling ni Apolonio.

Sunu kay Apolonio nga incoming lang anay nga mga eroplano ang ila ginapaabot bangod nga wala pa sang eroplano nga nagabiyahe halin sa Iloilo.

Ginpa-athag man sini kon ngaa nadugayan antes nakuha ang eroplano nga naglapaw sa runway. Isa sa mga rason nga ginatudlo ni Apolonio amo ang kagamitan nga gingamit sa pag-lift ukon pagkuha sang eroplano kag bangod man sang pag-ulan halin sang Sabado tubtob Domingo.

“Una-una kasi ‘yong mga mga technical expert namin have to analyzed kung ano talaga ang ‘yong mga equipment na kailangan. Initially ng medyo matibay pa ‘yong foundation nong first day akala nila ‘yong equipment na available dyan sa area puede magamit but that’s the reason na nag-extend kami but the weather factor also contribute dahil tuloy-tuloy ‘yong ulan. Lumambot ‘yong area. In fact ‘yong eroplano ‘yong harap, ‘yong nose gear bumaon ng 28 inches because of the rain eh,” eksplikar ni Apolonio.

Bangod sini, napilitan ang CAAP nga magpangayo sang bulig sa Ninoy Aquino International Airport para maghulam sang aircraft lifting equipment.

Ginpasiguro man sang CAAP nga padayun ang imbestigasyon kon paano nag-overshoot ang eroplano sang Cebu Pacific sa runway.

“Still undergoing ‘yong investigation. Remember ‘yong aircraft i-analyze pa rin ng ating accident investigator. I-extract ang flight date recorder padala sa Singapore para malaman kung what really happened dahil madidinig mo kung ano ang napag-usapan,” dugang ni Apolonio.

Matandaan nga naghugpa na ang Cebu Pacific Flight 5J 461 karga ang 180 ka mga pasahero kag anum ka crew sa runway sang Iloilo airport alas-11:15 sadtong Biyernes sang gab-i sang naglapaw sa talamnan pero maswerte nga wala sang nasamaran sa insidente.

Ang atrasado nga pagkuha sang eroplano nagtulod naman sa CAAP nga kanselahon ang operasyon sang aiport humalin sang Sabado tubtob alas-dos sang hapon kahapon.

Sa pihak nga bahin, nagpagwa ang Cebu Pacific sang advisory no. 13 takna alas-tres sang hapon kahapon nga naga-reschedule sang pila ka mga flights kasunod sang pagbalik sang operasyon sang airport:

Flight Route OLD ETD OLD ETA NEW ETD NEW ETA

5J 457 Manila-Iloilo 10:30AM 11:40AM 2:00PM 3:10PM

5J 458 Iloilo-Manila 12:10PM 1:25PM 3:40PM 4:55PM

5J 262 Puerto Princesa-Iloilo 10:55AM 12:00PM 2:25PM 3:30PM

5J 449 Manila-Iloilo 12:00PM 1:15PM 2:10PM 3:25PM

5J 450 Iloilo-Manila 2:00PM 3:15PM 3:50PM 5:05PM

5J 165 Iloilo-Cebu 12:30PM 1:10PM 4:20PM 5:00PM

5J 164 Cebu-Iloilo 2:05PM 2:50PM 5:30PM 6:15PM

5J 695 Iloilo-Cagayan de Oro 3:20PM 4:15PM 6:45PM 7:40PM

5J 696 Cagayan de Oro-Iloilo 4:45PM 5:40PM 8:10PM 9:05PM

5J 462 Iloilo-Manila 6:50PM 8:00PM 9:35PM 10:45PM

Samtang ang kumpirmado naman nga mga flight schedule kagab-i amo ang:

Flight Route ETD ETA

5J 461 Manila-Iloilo 8:35PM 9:50PM

5J 467 Manila-Iloilo 10:35PM 11:50PM

5J 255 Iloilo-Singapore 10:35PM 1:55AM (Oct 17, 2017)./PB