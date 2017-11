Iloilo nagbaton Seal of Good Local Governance

Syudad sang ILOILO – Sa ikatatlo nga asud-asod nga tuig, nakabaton ang probinsya sang Iloilo sang Seal of Good Local Governance (SGLG) award gikan sa Department of Interior and Local Government (DILG) 6.

Ginbasehan sang DILG-6 sa pagpili sang Iloilo bilang recipient sang award amo ang ginpakita nga katampad kag epektibo nga pagserbisyo sang probinsya sa mga pumuluyo.

Bangod sini, nabutang na sa hall of fame ukon grand slam winner na ang Iloilo sa nasambit nga award.

“Huo, nagdaog naman kita sang Seal of Good Local Governance award sang DILG,” kumpirmasyon ni Gob. Arthur Defensor Sr. sang gin-interbyu sang media kahapon.

Luwas sa Iloilo, nagbaton man sang kasubong nga award ang mga probinsya sang Aklan kag Negros Occidental.

Sa municipal level naman, 14 ka mga banwa sa Iloilo ang recipient sang SGLG. Ini amo ang:

* Anilao,

* Barotac Nuevo,

* Bingawan,

* Carles,

* Dingle,

* Dueñas,

* Dumangas,

* Estancia,

* Mina,

* New Lucena,

* Oton,

* Pavia,

* Tubungan, kag

* Zarraga.

Sa bahin sang city category, nagdaog ang Syudad sang Passi.

Bangod sini, ang mga nagdalaog mahimu nga makaangkon sang programa sang DILG kaangay sang road program sa diin igapasemento ang mga karsada.

“Pareho abi sang karsada program. Minilyon ang ginabulig sa aton sa pag-concrete sang aton provincial road kag madamo pa nga benepisyo ang makuha naton for winning the Seal of Good Local Governance,” siling ni Defensor.

Sunu naman kay Director Teodora Sumagaysay sang DILG-Iloilo, hiwaton ang awarding ceremony sa Manila sa maabot nga Nobyimbre 27./PB