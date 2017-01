Intel monitoring pabaskugon kontra kinawatay

Syudad sang ILOILO – Bangod sang asud-asod nga insidente sang mga kinawatay kag holdap-anay sa probinsya sang Iloilo, ang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) nagmando sa mga police stations nga pasangkaron ang ila intelligence monitoring.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Inspector Aaron Palomo, tagpamaba sang IPPO, siling niya nga ginmando na ni Senior Supt. Harold Tuzon, director sang IPPO, sa mga hepe nga pabaskugon ang intelligence monitoring.

“Gin-directive naton ang mga police stations nga mag-intensify gid sang ila intelligence monitoring kag maximum operations kay indi man kami maka-conduct sang checkpoint,” siling ni Palomo.

Wala man ginadula sang IPPO ang posibilidad nga ang iban nga mga durogista karon nagsaylo na sa iban nga modus kaangay sang pagpangawat ilabi pa nga mainit ang kampanya sang kapulisan kontra sa ilegal nga droga.

Ini man ang rason kon ngaa gin-abisohan sang IPPO ang mga negosyante nga indi magdala sang dalagku nga kwarta kon indi man lang kinahanglanon.

“Abisohan gid naton ang businessmen nga i-avoid ang pagdala sang cash nga dalagku kon puede pa lang. Halong gid ang aton mga kautoran kag mag-report gid kon may suspicious nga mga tawo nga nagasunod-sunod sa ila,” dugang ni Palomo.

Gin-aku man sini nga tama ka kulang sang tinawo sang IPPO para mabantayan ang bug-os nga probinsya gani nga ginahimu nila ang ila masarangan para mapabaskug ang police visibility.

“Bal-an man naton nga ang probinsya sang Iloilo isa ka probinsya nga may daku-daku nga discrepancy sa personnel. Ti, amo na as much nga kaya nila, ginahimu gid ang maximum operations kag patrol visibility,” siling pa ni Palomo.

Wala man sang IPPO ginakabig nga maka-alarma ang natabo nga kinawatay kag holdap-anay sa Syudad sang Passi pero nagahulag man sila para matapna ini kag madakpan ang mga suspek.

Pamatuod sini, ginmandoan na sang IPPO ang mga hepe nga magbantay sa ila nasakopan para indi masulit ang asud-asod nga kinawatay sa Passi subongman sa Pototan./PB