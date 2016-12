IPPO handa na sa selebrasyon sang Paskwa

Syudad sang ILOILO – Kaangay sang kina-andan, naka-alerto ang bug-os nga puersa sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) subong nga panahon sang Paskwa.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Inspector Aaron Palomo, tagpamaba sang IPPO, naka-alerto ang IPPO para masiguro nga mangin malinong kag maduagon ang pagsaulog sang Paskwa.

Humalin sang Disyembre 16, ang mga pulis naka-alerto na sa mga simbahan kag iban nga mga lugar sa diin masami nga nagadugok ang mga tawo, siling ni Palomo.

May ginpahamtang man ang IPPO nga police assistance desks para madali nga makapangayo sang bulig ang mga tawo oras sang emerhensya.

“Ang aton provincial director sa last command conference naton nagmando sa aton mga chief of police nga mag-deploy sila sang personnel nila sa mga simbahan, mga lugar sa diin nagatililipon ang aton mga pumoluyo, kag magpahamtang sang police assistance center para madali gilayon makita sang aton mga pumoluyo kag makapangayo sang nagakaigu nga assistance in case of emergency,” hambal ni Palomo.

Mapabilin man ang puersa sang mga pulis sa gwa ukon sa field tubtob nga matapos ang pagsaulog sang Paskwa kag mabalik naman sila sa Disyembre 30 para masiguro ang malinong nga pagsaulog sang bag-ong tuig.

“Sa oras nga matapos gid ang pagsaulog naton sang Paskwa, simbang gabi, balik naman kita sa aton regular nga trabaho and sa Disyembre 30 balik naman sa field,” dugang ni Palomo.

Klaro man ang mando ni IPPO director Senior Supt. Harold Tuzon sa mga pulis nga wala dapat sang magpalupok ukon magtuga sang ano man nga gamo kadungan sang pagsaulog sang Paskwa bangod nga sila gihapon ang manabat sa ulihi kon may mahimu sila nga malain.

Samtang, nagpanugyan ang IPPO sa publiko nga isaulog ang Paskwa sa malinong kag malipayon nga pamaagi.

Sundon man dapat ang tanan nga mga panugyan sang mga otoridad para makalikaw sa ano man nga insidente subong nga Paskwa.

“Sa aton mga pumoluyo, in behalf sa amon director, Senior Supt. Harold Tuzon, naga-abi-abi gid kami kag nagahatag sang katuhoran sa inyo tanan nga gabay pa sa pagselebrar naton sang Christmas kag New year indi naton pagkalipatan ang aton mga seguridad, ang safety sang tagsa-tagsa. Kag magsaulog kita sang Christmas nga wala sang pagtapak sang kinamatarong sang isa kag isa. Likawan naton ang pagdala sang mga hinganiban, dalagko nga cash kag jewelries nga makahatag sang iban nga makahimu sang krimen,” dugang pa ni Palomo./PB