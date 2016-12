IPPO mahatag reward sa makabulig dakop kay Prevendido

Syudad sang ILOILO – Anum ka adlaw antes magtakop ang tuig 2016, ang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) kag Iloilo City Police Office (ICPO) nagpabutyag sang ka-desidido nga madakpan ang nabilin nga gina-alegar drug lord kag ginakabig No. 1 nga durogista sa syudad.

Sang Disyembre 25, nagpagwa sang radio message si Senior Supt. Harold Tuzon, director sang IPPO, nga dakpon gid si Richard Prevendido alyas Buang antes magtakop ang 2016.

Si Prevendido ang ginatudlo nga lider sang Prevendido group nga naga-operate sa Brgy. Bakhaw, Mndurriao.

Base sa radio message ni Tuzon sa kapulisan sang IPPO, nakabaton sia sang impormasyon nga nagapanago sa probinsya si Prevendido rason nga tinguhaan kag himakasan sang mga pulis nga madakop ini antes matapos ang subong nga tuig.

Ang sin-o man nga makadakop ukon makabulig hatag sang impormasyon para madakpan si Prevendido hatagan sang monetary reward ni Tuzon bilang insentibo. Pero wala napahayag kon pila gid ang reward nga ihatag sa impormante nga makatudlo sang ginahukmongan ni Prevendido.

Una nga nakabaton sang impormasyon ang IPPO nga yara sa segundo distrito sang Iloilo si Prevendido kag kon kaisa yara man sa quinto distrito.

“May info kami na meron ding second district and meron ding sa fifth district,” aku ni Tuzon sa interbyu sang isa ka istasyon sang radyo sang ginpamangkot kon diin nga banwa ukon distrito nagapanago si Prevendido.

Ginpasiguro pa sini nga gina-usisa kag ginatul-id nila sang maayo ang tanan nga impormasyon nga ginahatag sang publiko sa mga kapulisan angut sa ginahamtangan ni Prevendido.

“Oo. Marami tayong information na na-receive na yon nga. Vini-verify natin yong reports, vina-validate natin. Daming reports. All these reports are validated, talagang mino-monitor natin kung talagang tama,” pasiguro sang director./PB