‘Istorya ng Pag-asa’ ginlunsar sa syudad

Syudad sang ILOILO – Ginpangunahan ni Bise Presidente Leni Robredo ang paglunsar sang “Istorya ng Pag-asa” nga isa sa mga adbokasiya sang Office of the Vice President kahapon sang aga sa St. Anne’s Hall sang Assumption Iloilo sa Dalan Gen. Luna, City Proper.

Tinutuyo sang “Istorya ng Pag-asa” nga mapabag-o ang gina-istoryahan sang mga Pinoy ilabi na sang mga pamatan-on sa social media nga ginakabangdan kon kaisa sang pag-away ukon pagtirahay.

Gusto ni Robredo nga istorya sang paglaum ukon pag-asa ang mangin topiko sa social media para maghatag sang inspirasyon sa iban ilabi na sa mga pamatan-on.

“Attempt to change the conversation, napapansin kasi namin na parang marami na nag-aaway, very polarized na ‘yong mga tao, parang gusto natin na puede naman pag-usapan… Hindi lang mag-away. Target natin most especially ang mga kabataan kasi sila ‘yong nagbabad sa social media. Mas maganda kung sila ang mag-share ng inspiring stories rather than nagsasagotan sa Facebook. Dina-discourage natin ‘yon, mas mabuti ang ilalagay nila ‘yong mga stories of hope,” eksplikar ni Robredo.

Kabuylog man sang bise presidente sa “Istorya ng Pag-asa” ang mga lokal nga pangulohan kag eskwelahan.

Luwas sa syudad, ginlunsar man ini sa mga syudad sang Naga, Sorsogon, Bacolod, Cebu, kag Dumaguete.

Samtang, nagtambong pa si Robredo sang 15th founding anniversary sang local women’s club kahapon antes nagbiya sa syudad padulong sa Syudad sang Marawi./PB