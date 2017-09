‘It has to be Iloilo,’ tagline sang Iloilo

Syudad sang ILOILO – Aprubado na sa Sangguniang Panlalawigan ang bag-o nga tagline sang probinsya sang Iloilo nga “It has to be Iloilo.”

Si Board Member Marcelo Valentine Serag sang premier distrito sang probinsya ang nagpasar sang ordinansa para makaangkon sang bag-o nga tagline ang Iloilo nga makabulig sa pagtib-ong sang turismo diri.

Para kay Serag, angay lamang nga maghimu sang bag-o nga tagline ang Iloilo ilabi pa nga nagagamit sang tagline ang Department of Tourism sa pagtib-ong sang turismo kaangay sang “It’s More Fun in the Philippines” kag “Western Visayas First.”

Ang Syudad sang Iloilo nagpagwa man sadto sang tagline nga “The Next Big Thing” kag “I am Iloilo, Proud to Be Ilonggo.”

Sunu kay Serag, kon sang una nakapagwa ang probinsya sang tagline nga “ITS GOT TO BE ILOILO” kag “IT’S GOT TO BE ILOILO” nga ginpalapta sa mga kabanwahanan, tion naman subong para bag-uhon ang tagline kag malikawan ang pagsala sang mga tawo.

Tion nga mapirmahan na ni Gob. Arthur Defensor Sr. ang ordinansa, panugyanan ang tanan nga mga banwa lakip na ang Syudad sang Passi nga mag-imprinta sang flyers kag promotional materials nga nabutang ang bag-o nga tagline./PB