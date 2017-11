JOE GINAGAMIT SANG SCAMMER

Syudad sang ILOILO – Nagreklamo ang management sang isa ka sikat nga hotel diri nga may nagtuyo nga mangilkil sa ila gamit ang ngalan ni Mayor Jose Espinosa III.

Wala na naghatag sang detalye apang gintuad sang mga tiglawas kay Espinosa nga nakabaton sila sang tawag sang isa ka lalaki nga nagpakilala nga sia si Mayor Jose Espinosa III kag nagpangayo sang P100,000.

“…daw nagapangakig pa kuno nga si Joe III nagapangayo. So ginsulatan ko sila nga it was not my number and I was here in the office,” pahayag ni Espinosa.

Angut sini, ginpalambot na sang alkalde sa National Bureau of Investigation ang insidente agud ma-imbestigaran. Luyag niya nga mauntat ini nga modus sang wala makilala nga suspetsado.

Panugyan pa ni Espinosa nga kon makabaton sang amo nga tawag, makig-angut sa iya opisina, pulis ukon katapo sang media.

“Kon makabaton sang tawag kaangay sina, please call city hall anay. Call anyone sa city hall nga inyo kilala, the media nga may amo sini nga mga tawo nga nagapangayo kay wala kami sang order sina,” panugyan ni Esopinosa.

Paandam pa niya nga dapat dulogan na ang kaangay nga hilikuton bangod ipatuman nila ang bug-os nga puersa sang kasugoan.

“Sa nagahimu sina, kon ako sa inyo untaton niyo na na, kay kon madakpan kamo namon we will enforce the full force of the law,” sunu sa alkalde.

Nahibaluan nga sang nagligad nga semana may nagtawag man kay Department of Interior and Local Government-Iloilo City director Atty. Ferdinand Panes nga nagpakilala nga gikan sa opisina ni Asec Eduardo Año nga nagamando nga patwgon sa iya si Espinosa apang sang gin-verify, natukiban nga isa man ka modus./PB