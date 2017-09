KAGAWAD GINBULAGAN SANG NOBYA, NAGHIKOG

Syudad sang ILOILO – Wala na sang kabuhi sang nasapwan nga nagabitay ang barangay kagawad sa sulod sang barangay hall sang Barangay Navillan, Tubungan, Iloilo alas-siete sang Miyerkoles sang gab-i.

Ginkilala lang ang biktima kay alyas Toto, 37, soltero kag residente sang nasambit man nga barangay.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Senior Inspector Rolando Araño, hepe sang Tubungan PNP, sanday Claudio Tagacay kag Arnaldo Tacan ang nakasapo kay Toto nga nagabitay sa steel truss sang barangay hall gamit ang lubid.

Antes ang insidente, sunu kay Araño nga ginbilin sang biktima ang lyabe sang iya motorsiklo kag iban pa nga mga gamit sa ila balay kag malinong nga nagkadto sa ila talamnan.

Wala man ini ginsapak sang iya iloy sa pagpati nga indi man paghimuon sang iya bata ang nagasulod sa iya paminsaron.

Apang nag-abot lang ang hapon kag kasisidmon wala gihapon makapauli si Toto tubtob nakapanugid ang ila mga himata nga nakit-an nila nga nagsulod sa barangay hall ang biktima. Sang ginsekyar, didto natukiban nga nagpanginmatay na ini.

Gindugang ni Araño nga masobra na isa ka bulan nga nagapahubog ang biktima kag sa tion nga mahubog, masami sini ginamitlang ang pangalan sang iya nobya.

“Naga-suffer ni ang victim sang depression kay ginbulagan ni sia sang iya nobya-nobya. Daw more than one month na sila nga wala communication. Siguro grabe iya luyag amo na nga sagi sia pinahubog sa ila lugar tapos kon mahubog pirme ya ginahambal nga kon indi sila magbalikay nga duha, ma-suicide sia,” hambal pa sang hepe./PB