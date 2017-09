KAKAMPI MO ANG BATAS

DOJ, obligadong palayain ang hazing suspect

DOJ, OBLIGADONG PALAYAYAIN ANG HAZING SUSPECT: Oo naman, wala namang magagawa ang mga prosecutors ng Department of Justice kundi pakawalan talaga si John Paul Solano, ang isa sa mga suspek sa kaso ng pagpatay kay Horacio Castillo III habang ito ay sumasailalim ng initiation bilang neophyte ng isang fraternity sa College of Law ng University of Sto. Tomas (UST).

Maliwanag kasi ang batas—hindi pupuwedeng arestuhin o ikulong ng sinumang pulis ang mga taong hindi nahuli habang ginagawa ang krimeng kanilang kinasasangkutan, o hindi nahuli matapos lamang ang ilang sandali matapos maganap ang isang krimen. Si Solano ay hindi nahuli sa puntong si Castilo ay pinahihirapan ng mga taong gusto sana niyang maging mga “kapatid” sa UST.

Siya ay sumuko lamang sa kapulisan ilang araw matapos mamatay si Horacio. Dahil diyan, walang karapatan ang pulis na siya ay iditine. Dapat ay pinalaya na siya agad, matapos siyang magpakita sa mga pulis. Ngayon, hindi ako magtataka kung magsasampa siya ng kaso laban sa mga pulis na nagpakulong sa kanya ng halos isang linggo.

ARESTO AT PAGPAPAKULONG KAY SOLANO NG PULIS, ILEGAL: Ang pagpapakulong sa kanya ay lilitaw na arbitrary detention sa ilalim ng Article 125 ng Revised Penal Code, kahit sabihin pang lumagda si Solano na pumapayag siyang magpakulong. Dito sa ating bansa, may tatlong sitwasyon lamang kung saan puwedeng hulihin at ikulong ang isang tao ng walang warrant of arrest mula sa mga hukuman.

Una dito ay yung sitwasyon kung saan ang isang tao ay nakitang gumagawa ng krimen. Sa aktong gumagawa ng krimeng ang taong, maaari siyang hulihin ninuman, kahit na ng pribadong mamamayan, kahit walang warrant of arrest. Pangalawa ay yung sitwasyong may krimeng naganap, at ang mga manghuhuli ng inaakala nilang siyang gumawa ng krimen ay may matibay na batayan na ang kanilang huhulihin nga ang gumawa ng krimen

Panghuli ay yung sitwasyong ang huhulihin ay isang takas na bilanggo. Di na kailangan ng warrant of arrest para hulihin ang isang takas na bilanggo. Magkaganunman, dapat malaman ng mga manghuhuli na nakasaad naman sa Republic Act 7438 na ang sinumang huhulihin o ikukulong dahil sa pagkakasangkot sa krimen ay kailangang bigyan agad ng abogado ng mga huhuli sa kanya.

