KAKAMPI MO ANG BATAS

Oo, puwedeng imbestigahan ni Duterte ang Ombudsman

OO, PUWEDENG IMBESTIGAHAN NG DUTERTE COMMISSION ANG OMBUDSMAN CORRUPTION: Maaari bang magtatag ang Pangulong Duterte ng isang commission na mag-iimbestiga ng korapsiyon sa Office of the Ombudsman, gayong ang Ombudsman ay nilalang ng Saligang Batas ng 1987 bilang isang hiwalay at independiyenteng ahensiya na hindi sakop ng mga sangay ng ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura?

Maraming mga abogado ang nagsasabing hindi pupuwedeng magtatag ang Pangulo ng nasabing commission o ng iba pang mga tanggapan o ahensiya sa ilalim ng Office of the President upang imbestigahan ang korapsiyon sa Ombudsman. Ayon sa mga abogadong ito, ang isang Presidential commission gaya ng iniisip ni Duterte ay hindi ayon sa batas, at makakasira lamang sa trabaho ng graft agency.

Maganda po ang ganoong pananaw, pero, mawalang-galang na po sa mga kapwa ko companero at companera, sa ganang akin kasi, may mga sapat na batayan sa Saligang Batas at sa mga desisyong nauna ng inilabas ng Korte Suprema ang pagsusulong ng Pangulo ng isang commission na titingin sa iniuulat na korapsiyon sa Office of the Ombudsman, dahil bahagi ng imbestigasyong ito sa mga tungkulin ng lider ng bansa.

IMBESTIGASYON SA OMBUDSMAN PINAPAHINTULUTAN NG KONSTITUSYON AT NG KORTE SUPREMA: Matatagpuan ang mga batayan sa Saligang Batas ng 1987 sa pagtatag ng isang presidential commission upang imbestigahan ang Office of the Ombudsman, sa kanyang Section 1 at Section 17 ng Article 7. Ayon sa Section 1, “Ang kapangyarihan ehekutibo ay inilalagak sa Pangulo ng Pilipinas”. Ayon naman sa Section 17, may tungkulin ang Pangulo na “tiyakin ang buong katapatang pagpapatupad ng mga batas.”

Kung pagsasamahin ang dalawang bahaging ito ng kasalukuyang Konstitusyon ng Pilipinas, maliwanag ang pagbibigay sa Pangulo ng bansa—na sa ngayon ay ang Pangulong Duterte nga—ng mabigat na tungkulin upang tiyakin na ang kabuuan ng gobyerno ay maglilingkod at bibigyang-proteksiyon ang sambayang Pilipino, panatiliin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa, proteksiyunan ang buhay, kalayaan, at ari-arian ng bawat mamamayan, at isulong ang pambayang kapakanan.

Dapat tuparin ng Pangulo ang lahat ng mga tungkuling ito, ayon sa Korte Suprema sa kasong “Ferdinand Marcos, et. al. vs. Hon. Raul Manglapus, et. al.”, G.R. No. 88211, Setyembre 15, 1989, dahil ang mga ito ay daan upang matamasa ng mga tao ang pagpapala ng demokrasya. Sa kaso nina Marcos, kinilala ng mataas na hukuman ang karapatan ng noon ay Pangulong Cory Aquino na pigilan ang pagbabalik ng mga Marcoses sa Pilipinas.

KASAMA SA “EXECUTIVE POWER” ANG PAG-IIMBESTIGA SA KORAPSIYON SA OMBUDSMAN: Ayon sa Korte Suprema (batay sa desisyon ni Associate Justice Irene Cortez na dati ding dekano ng UP College of Law), ang pagganap ng Pangulo ng kanyang “executive power” ay kalakip ng obligasyong ipatupad at gawing batayan ng kanyang mga pagpapasya at pagkilos ang mga prinsipyong binanggit natin dito. Hindi dapat ituturing na mga “hungkag na salita lamang” ang mga ito, kaya naman tungkulin niyang sumunod sa nasabing mga prinsipyo.

Walang duda, kung tutuusing mabuti ninuman, na ang pag-iimbestiga sa Office of the Ombudsman ay isang paraan upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa bansa, at maisulong ang proteksiyon sa buhay, kalayaan, at mga ari-arian ng lahat. Paraan din ang imbestigasyon sa Ombudsman upang maisulong ang kapakanan ng lahat. Ito ay sa kabilang ang Ombudsman ang siyang pangunahing ahensiya ng pamahalaan sa laban sa korapsiyon ng mga nasa gobyerno.

Ang mabuting gobyerno at pamamahala ay manggagaling lamang sa mga tapat na mga opisyales at kawani nito, at magkakaroon lamang ng katapatan sa mga naglilingkod sa gobyerno kung ginagampanan ng maayos ng Ombudsman ang kanyang trabaho.. Sa ngayong marami ang mga balitang nagkaka-ayusan sa mga kaso doon sangkot ang malalaking halaga ng pera, na siyang dahilan kaya nagpapatuloy ang katiwalian sa gobyerno, tungkulin na ng Pangulo na mag-imbestiga, sa kanyang sarili, o sa pamamagitan ng isang commission.

