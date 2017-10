KAKAMPI MO ANG BATAS

Tatlong uri ng ‘Anak ng Diyos’

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi sila ay isinilang mula sa Diyos…” (Juan 1:12-13, Bibliya).

BIBLIYA, PUNO NG PANGALANG “ANAK NG DIYOS”: Sa pamamagitan ng mga bersikulong ito na siyang pinanggalingan ng ating Inspirasyon sa Buhay sa kolum ngayong araw na ito, itinutuloy po natin ang talakayang inumpisahan natin sa mga nakaraang kolum ukol sa unang tanong na dapat sagutin ng mga Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, o AND KNK—Ano ang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo?

Kaugnay ng unang tanong na ito, kailangan po nating unawain na batay sa Mga Batayang Aral ng AND KNK, ang Diyos mismo ang nagtatag ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, at may mga pagpapatotoo ang Diyos sa Simbahan, na matatagpuan sa Bibliya.

Kasama sa mga pagpapatotoong ito mula sa Bibliya ay ang iba’t ibang mga bersikulo na bumabanggit sa pangalan ng Simbahan. Alam po ba ninyo kung ilang beses binanggit sa bibliya ang pangalang “Anak ng Diyos”?

“ANAK NG DIYOS”, 75 BESES BINANGGIT SA BIBLIYA: Sa akin pong bilang, pitumpo’t-limang beses binanggit sa Bibliya ang pangalang “Anak ng Diyos”. Ano-ano ang mga bersikulong ito? Mula sa Lumang Tipan, ito po ay ang mga sumusunod: Genesis 6:2-4, Bilang 23:10, Deuteronomio 14:1, Job 1:6, Hosea 1:10, at Malakias 2:15.

Sa Bagong Tipan naman, ang mga bersikulong nagbabanggit ng “Anak ng Diyos” ay ang mga sumusunod: Mateo 4:3, 4:6, 5:9, 8:29, 14:33, 16:16, 26:63, 27:40, 27:54, Marcos 1:1, 3:11, 15:39, Lucas 1:35, 3:38, 4:3, 4:9, 20:36, 22:70, Juan 1:12, 1:13, 1:34, 1:49, 3:18, 5:25, 10:36, 11:4, 11:27, 11:52, 19:7, at 20:31.

Ganundin, mula pa din sa Bagong Tipan, binabanggit din ng mga sumusunod ang “Anak Ng Diyos”: Gawa 8:37, 9:20, 17:29, Roma 8:14, 8:15, 8:16, 8:21, 8:23, 9:8, 9:26, 2 Corinto 1:19, Galacia 2:20, 3:26, 4:5, 4:6, Efeso 4:13, Filipos 2:15, Colosas 1:22, Hebreo 4:14, 5:8, 6:6, 7:3, 10:29, 1 Juan 2:29, 3:1, 3:8, 3:9, 3:10, 4:7, 4:15, 5:1, 5:2, 5:5, 5:10, 5:12, 5:13, 5:18, 5:20, at Pahayag 2:18.

TATLONG URI NG MGA “ANAK NG DIYOS”: Sa mga bersikulong ito, makikita po na tatlo ang tinutukoy na uri ng mga Anak ng Diyos. Ang una pong mga tinutukoy na Anak ng Diyos, mula sa Lumang Tipan, ay ang mga direktang nagmula sa langit, na nagsipag-asawa ng mga anak ng tao.

Pangalawa po ay ang mismong Panginoong Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, at siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang pangatlo po ay ang mga tao na itinuturing na isinilang mula sa Diyos, kaya naman sila ay binibigyang karapatang maging mga Anak ng Diyos.

Sa mga susunod na kolumn, susubukan po nating tatalakayin, sa kapahintulutan ng Diyos, isa-isa ang mga bersikulong ito, upang lubos nating maunawaan kung ano ang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo. Salamat sa Diyos sa Ngalan Ni Jesus, Amen!!!

