KAKAMPI MO ANG BATAS

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 24:29, Bibliya).

AKUSASYONG DAPAT SAGUTIN AGAD NI CJ SERENO: Sa sigalot na nakabalot sa ngayon kay Supreme Court Chief Justice Ma. Lourdes Sereno bunga ng impeachment complaint na nakahain laban sa kanya sa House of Representatives, ang gusto kong madinig ay ang sagot ng kanyang kampo sa mga isinulat ng isang abogadong kolumnista sa isang malaking pahayagan sa bansa.

Ayon kasi kay Atty. Oscar Franklin Tan, tahasang diumanong inamin ni Sereno, sa sagot niya sa impeachment complaint na isinumite sa Kamara ng kanyang mga abogado, na lumabag nga siya sa Saligang Batas ng 1987 batay sa kanyang mga pagkilos upang pigilan ang pagluluklok ng noon ay Solicitor General Francis Jardeleza sa Korte Suprema.

Ang mga aminadong pagkilos na ito ni Sereno sa kaso ng ngayon ay nakaupo ng Supreme Court Associate Justice Jardeleza, ayon kay Tan, ay lumabag sa tinatawag na Constitutional due process dahil bagamat ang punong mahistrado na ang siyang nagreklamo, siya pa ang tagausig at hukom, sa kaso ni Jardeleza. Sa aking tingin, dapat sagutin ito ni Sereno agad, upang maiwasan ang maling pananaw na maaaring kumalat ukol dito.

SA KARAHASAN SA MUNDO, SA DIYOS TAYO KUMAPIT: Napakagulo na nga ng buong mundo sa ngayon, at kasama sa mga pinakahuling insidente ng karahasan ay ang napaulat na pamamaril sa Las Vegas, Nevada, USA, noong Lunes (Linggo sa US), Oktubre 02, 2017, kung saan dalawa na ang sinasabing namatay, at marami ang nasugatan. Ganundin, may patayang naganap din sa pamamaril sa isang simbahan sa Antioch, Tennessee, USA.

Huwag na nating tingnan kung ano ang eksaktong dahilan ng mga kaganapang ito. Ang mahalagang makita dito ay ang katotohanang maraming iba pang lugar sa mundo ang nakakaranas na din ng ganitong mga kaguluhan. Ke ang mga ito ay terorismo, o mga pampersonal na pagkilos lamang, dapat nating maunawaan na kailangan ng tao na mag-ingat sa lahat ng sandali.

Pero, paaano iingatan ng tao ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay? Sa totoo lang, walang magagawa ang sinuman upang ilayo ang kanyang sarili at ang kanyang mga kapamilya sa mga mararahas na pangyayari. Ang tanging makakapag-ingat sa atin sa mga ganitong pagkakataon ay ang Diyos, kaya naman makakabuting alamin natin kung papaano ba mahihingi sa Kanya ang pag-iingat sa lahat sa atin.

CNN.COM, NAG-ULAT NG “PAGYUYUGYOG” SA LANGIT: Maaaring ipagkikibit-balikat na lamang na naman ng marami ang isang balitang isinulat ni Don Lincoln para sa cnn.com noong Oktubre 01, 2017, ukol sa pagkakatuklas noong Agosto 14, 2017 ng mga pantas sa siyensiya (o yung mga tinatawag na scientists, sa Ingles) ng mga “gravitational waves” na dulot ng dalawang nagbanggaang patay na bituwin (o black holes) sa kalawakan.

Ayon kay Lincoln, ang “gravitational waves” ay tila mga alon na may magnet na dumaloy sa kalawakan (kasama na sa kalawakan dito sa ating daigdig), at yumanig sa mga planeta o iba pang mga bagay sa langit. Bagamat nililiwanag ng ibang mga eksperto sa astronomiya na wala namang matinding epekto ang gravitational waves sa ngayon, di maiaalis ang posibilidad na magdudulot ito ng kalamidad sa mga susunod na panahon.

Sa totoo lang, isinulat sa Biliya, batay sa pahayag ni Jesus, na dadating ang panahon, kasabay ng Kanyang ikalawang pagbabalik sa daigdig, kung saan ang mga planeta sa kalangitan ay magyuyugyugan at ang mga bituwin ay magbabagsakan sa mundo. Oo nga at hindi nasabi sa Bibliya kung bakit magyuyugyugan ang mga planeta, pero ang isnulat ni Lincoln ay maaaring siyang paliwanag dito.

