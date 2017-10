KAKAMPI MO ANG BATAS

Paraan upang matukoy ang ulupong sa bayan

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa’…” (Ruth 1:17, Bibliya).

-ooo-

SINO BA ANG DAPAT PANIWALAAN SA MGA NAGBABANGAYAN SA BANSA NGAYON? Sa dami ng mga nagpapahayag sa Pilipinas sa ngayon na sila ang matuwid at sila ang tama sa ikinikilos nila sa kanilang mga sensitibong puwesto sa gobyerno, at paninira lamang ang banat sa kanila ng kanilang mga kalaban sa pulitika, mahirap ng maunawaang lubos ng ating mga kababayan kung sino ang tunay na dapat paniwalaan.

Sa totoo lang, parang ang mga nagsasalita ngayon ang siya ng pinakamalinis sa paglilingkod sa bayan, hindi nagnakaw gamit ang kanilang mga posisyon, hindi umabuso at hindi naging tiwali kailanman. Ang problema lamang, talaga namang batid ng bayan ang kanilang kasamaan at katiwalian.

Papaano kaya silang nakakapagpahayag na sila ay matuwid at mabuti gayong puro uod naman ang lamang ng kanilang mga puso, isip, at diwa, at pansariling kapakanan lamang nila ang kanilang tunay na isinusulong? At papaano ba nating matutuos at mapipilit ang mga ito na magsabi ng totoo?

-ooo-

MGA OPISYALES AT KAWANI SA GOBYERNO, DAPAT HUMINGI NG PARUSA SA DIYOS KUNG SILA AY TIWALI: May panukala po ako. Sa panukala kong ito, tiyak kong mapipilit nating tumigil na ang mga opisyales at kawaning ito ng gobyerno sa pagsasabing sila ay matuwid at mabuti bagamat sila ay totoong nuknukan ng kasamaan, o di kaya ay mapapatigil na natin sila ng lubusan sa paggawa ng katiwalian at sa pagpapanggap sa kabutihan at katwiran.

Papaano? Sa harap ng Diyos at ng sambayanan, papanumpain natin ang lahat ng mga naglilingkod sa gobyerno, mula sa pinakamataaas hanggang sa pinakamababa, sa ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura, na wala silang ginawang katiwalian, kasamaan, pagnanakaw o pag-abuso sa kanilang mga puwesto kahit kailan.

Kasabay ng pagsambit nila ng sumpang ito, sasabihin din nila ang mga katagang “parusahan nawa ako at ang aking mga pamilya—asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid at iba pang mahal sa buhay—ng Diyos, ng pinakamabigat na parusa kung ako ay tiwali, nagnakaw, nag-abuso, o naging masama sa aking pinaglilingkurang tanggapan.”

-ooo-

PARAAN UPANG MATUKOY ANG ULUPONG SA BAYAN: Kung hindi naging tiwali o magnanakaw o abusado ang mga nasa gobyerno, hindi magiging problema sa kanila ang pagpapahayag ng panunumpang ito. Wala silang dapat ikatakot kasi, kung naging mahusay sila sa kanilang mga trabaho, hindi darating sa kanila ang pinakamabigat na parusa ng Diyos. Sa kabilang dako, kung naging tiwali, abusado, at magnanakaw sila, kailanman ay di nila masasabi ang panunumpang ito.

Naniniwala kasi akong ang taong may kakayanang sambitin ang Pangalan ng Diyos upang hingin ang kanyang pinakamabigat na parusa kung siya ay tiwali, abusado, at magnanakaw sa gobyerno, ay taong malinis at walang iniipit sa kili-kili, kumbaga. Alam niyang hindi tatama ang sumpa ng Diyos sa kanya dahil wala naman siyang ginagawang masama.

Ang mga tiwali, abusado, at magnanakaw sa gobyerno ay tiyak maghahanap ng maraming dahilan upang hindi sila sumailalim sa panunumpang ito. Kesyo sasabihin nilang walang dahilan upang sila ay manumpa sa Diyos dahil maayos naman ang kanilang paglilingkod, o kalokohan lamang ang panunumpang ito. Dito natin makikita kung sino ang tunay na ulupong sa bayan at gobyerno.

-ooo-

