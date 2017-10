KAKAMPI MO ANG BATAS

Kolatilya sa barangay, SK polls

BAKIT NAGPADALA NG DOLYARES ANG LAS VEGAS SHOOTER SA PILIPINAS? Para sa mga Pilipino, tumitindi ang suspense sa naganap na masaker ng mga concert-goers sa Las Vegas, Nevada, USA batay sa mga ulat na naglilitawan sa ngayon sa mga pahayagan at sa online Internet media.

Ayon sa mga ulat na ito, nagpadala diumano ng libo-libong dolyares sa Pilipinas si Stephen Paddock 64, ang sinasabing namaril at pumatay ng 58 katao at sumugat sa halos 500 sa isang open-air concert sa Mandala Bay Hotel sa Las Vegas ilang araw bago niya isinagawa ang pamamaril.

Eto ang ilang mga tanong ukol dito: kanino sa Pilipinas siya nagpadala ng nasabing dolyares? Ano ang dahilan at nagpadala siya ng limpak-limpak na pera sa Pilipinas? Saan naman niya kinuha ang perang ipinadala niya sa Pilipinas? Bakit nasa Pilipinas ang sinasabing kanyang kinakasamang Pilipina na si Marilou Danley noong maganap ang pamamaril ni Paddock?

KOLATILYA SA BATAS SA PAGPAPALIBAN NG BARANGAY, SK POLLS: Ngayong nilagdaan na ng Pangulong Duterte ang batas na nagpapaliban sa halalan ng barangay at Sangguniang Kabataan (SK) mula sa Oktubre 23, 2017 patungo sa ikalawang Lunes ng Mayo 2018, dapat iliwanag sa mga nakaupo ngayon na mayroon silang hold-over capacity—o yung karapatang magpatuloy sa kanilang mga puwesto hanggang sa Mayo 2018.

Kaya lang, sa ilalim ng Republic Act 10952, naglagay ang mga mambabatas ng isang mahalagang kolatilya na nagsasabing mananatili ang mga nakaupong barangay at SK officials sa kanilang mga puwesto maliban na lamang kung sila ay masusupindi o mapapatalsik, batay sa mga umiiral na proseso.

Ano ang umiiral na proseso sa suspensiyon o pagpapatalsik sa mga barangay at SK officials? Makikita po ito sa Sections 60-68 ng Local Government Code of 1991, o ang Republic Act 7160, as amended. Makakabuting unawain ng mga nasa barangay at SK ang mga bahaging ito ng Local Government Code of 1991 upang mas madali nilang maipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

PAGYUYUGYOG NG MGA PLANETA SA WAKAS NG MUNDO, NAGAGANAP NA: May nais po akong liwanagin sa aking isinulat dito may kinalaman sa “gravitational waves” nakita ng mga scientists noong Agosto 14, 2017, o yung tila mga alon ng magnet na nagmula sa banggaan ng dalawang higanteng “black holes” o mga patay na bituwin.

Noon lamang Pebrero 2016 nagkaroon ng kakayahan ang mga scientists na makita ang “gravitational waves” na may lakas ng pagsabog ng sampung araw o bituwin, sa tulong mga bagong imbentong teleskopyo. Batay sa artikulong isinulat ni Dr. Don Lincoln para sa ccn.com, lumilitaw na naitala ng mga bagong teleskopyong ito ang pagtama ng “gravitational waves” sa daigdig noong Agosto 14.

Ayon kay Dr. Lincoln, ang “gravitational waves” noong Agosto 14 ay nakita ng mga teleskopyo na may lakas na kagaya ng pagsabog ng 30 mga bituwin o araw. Ang tanong, papaano na kaya kung ang lakas ng pagsabog ay magmumula sa 100 o higit pang mga bituwin o araw, na nagbanggaan? Tiyak, iyon ang kaganapan ng Mateo 24:29 ng Bibliya, na nagsabing magyuyugyugan ang mga planeta sa wakas ng panahon.

