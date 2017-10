KAKAMPI MO ANG BATAS

Duterte, dapat pangunahan ang pagkilala sa Diyos…

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang mga nakikinig ng mga salita ko at nagsasagawa ng mga ito ay mga taong matalino…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 7:24, Bibliya).

KELAN BA MATUTUTO SI CUSTOMS CHIEF LAPEÑA? Kelan ba matututo ang mga pinuno sa Bureau of Customs (BOC) gaya ng bagong Customs Commissioner na si G. Isidro Lapeña? Sa tagal na niya sa serbisyo, dapat alam na ni Lapeña na sibakin man niya ng sibakin ang mga isinasangkot sa katiwalaan sa BOC, magpapatuloy pa rin ang korapsiyon doon kung ang mga ipapalit ay wala ding takot at walang pag-ibig sa Diyos.

Maaaring sa mga unang araw ng mga bagong luklok na opisyales ay magiging mahusay ang kanilang paglilingkod, at matitigil ang sinasabing lagayan sa kawanihan na ang tawag ay “tara.” Kaya lang, gaya ng mga nauna ng mga pangyayari sa bansa, maging sa mga nailuluklok na pangulo ng Pilipinas, dumadating din ang panahong napupuno din ng korapsiyon ang kanilang pamumuno.

Sabi ng marami, kinakain ng sistemang bulok ang mga opisyales na sa una ay matino. Ang sabi ko naman, kung mayroon lamang angking takot at pagmamahal sa Diyos at Tagapagligtas ang mga Pilipinong ilalagay sa puwesto, hindi kailanman sila makakain ng sistemang tiwali, at mananatili silang matuwid at tapat sa paglilingkod.

KORAPSIYON SA RP PATULOY, KASI MALAYO NA SA DIYOS ANG PILIPINO: Ang problema talaga kasi kaya patuloy ang korapsiyon sa bansa, halos lahat na ng Pilipino ay malayo na sa Diyos. Ke nasa mataas na antas ang pamumuhay, o nasa lubluban ang kabuhayan, wala ng nagdadala ng takot at pag-ibig sa Diyos ang mga kababayan natin. Sa isip, salita, gawa at hitsura ng marami sa atin, tanging ang sarili na lamang natin ang mahalaga.

Wala na ang dapat ay paggalang at pagkilala, pagpapasalamat at pagpaparangal sa Diyos. Bunga ito ng katotohanang ang pananampalataya ng marami ay pakunwari na lamang. Sabi nila, Kristiyano sila, pero wala naman silang nalalamang mga utos ni Jesus, dahil sa hindi na sila nagbabasa ng Kaniyang Salita, ang Bibliya.

At dahil maraming mga Pilipino ang ayaw ng magbasa ng Bibliya, wala na sa kanila ang mga kautusang huhubog sa kanila tungo sa mabuting isip, mapayapang salita, mapagpakumbabang gawa, at itsurang kalugod-lugod sa Diyos. Ganundin, ang mas nakakatakot pa, ang may kontrol ng kanilang mga isip ay hindi ang Diyos at ang Kanyang mga kautusan, kundi ang diyablo.

DUTERTE, DAPAT PANGUNAHAN ANG PAGKILALA SA DIYOS PARA SA TUNAY NA PAGBABAGO: Dahil diyan, aking ipinapanukala kay Lapena, kay Pangulong Duterte, at sa lahat ng naglilingkod bilang opisyal o kawani ng gobyerno, at sa lahat na rin ng mga kababayan natin: ang pagbabagong dapat isinusulong sa mga Pilipino ay ang pagbabago ng ating mga sarili tungo sa mas masusing pagkilala at pagtupad sa mga kautusan ng Diyos.

Kailangang gawing prayoridad ng pamahalaang Duterte ang pagkilala, pagpapasalamat, at pagpaparangal sa Diyos sa lahat ng sandali, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa hitsura, simula sa Pangulo mismo, tungo sa Bise Presidente, sa mga kawani ng dalawang kapulungan ng Kongreso, sa hudikatura, at sa ating mga kababayan.

Gawing batayang pagkilos ang palagiang pagtawag ng totohanan sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin, at dapat kausapin ng pamahalaan ang mga lider ng iba’t ibang relihiyon o simbahan sa Pilipinas na isulong ng puspusan sa kanilang mga kasapi ang pag-aaral ng mga Salita ng Diyos sa Bibliya, at sa iba pang mga banal na aklat ng ibang grupo. Mahirap ito sa umpisa, pero ang Diyos ang kikilos kung tunay ang ating layuning lumapit sa Kanya.

