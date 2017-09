KAKAMPI MO ANG BATAS

WW2: digmaan ng pananampalataya

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Aking tinawag ang aking ibong mandaragit, ang aking lider, at aking ibabangon ang aking sambayanan mula sa silangan, sa malayong lupain, upang ganapin ang aking layunin…” (Isaias 46:11, Bibliya).

-ooo-

WW2: DIGMAAN NG PANANAMPALATAYA: Sa kasaysayan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (World War 2), ang tingin ng maraming mga matatalinong tao dito ay labanan lamang ito ng mga bansang nag-uunahan sa pagkamkam ng mga lupain sa ibang mga bansa upang isulong ang kanilang pansariling mga ambisyon upang sila ay maging makapangyarihan at mayaman.

Pero, ang ganitong klase pala ng pagtanaw sa nasabing digmaan ay isang napakakitid na pananaw sa tunay na kahulugan ng mga kaganapan noon. Sa totoo pala, ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay isang pangyayaring ginamit ng Diyos upang linawin sa mundo ang ilang mahahalagang bahagi ng Kanyang Salita, ang Bibliya.

Ganito po yun: sa Mateo 16:18, sinabi ni Jesus na magtatayo Siya ng Kanyang Simbahan. Ang Simbahang ito na itatayo (o itinayo na nga) ni Jesus ay Simbahan ng kaligtasan, dahil hindi ito mapapagtagumpayan ng daigdig ng mga patay, o ng impiyerno, sa madaling salita. Dahil diyan, mahalagang maging kasapi ang mga tao ng nasabing Simbahan ni Jesus.

-ooo-

SAAN BA ANG “SILANGAN” O “MALAYONG LUPAIN” NA SINASABI NG BIBLIYA? Ang problema lamang, hindi sinabi ni Jesus sa Mateo 16:18, ni sa buon Mateo 16, o kahit na sa buong Bagong Tipan, kung saang lugar Niya itatayo ang Kanyang Simbahan. Dahil dito, kailangan nating hanapin sa ibang bahagi ng Bibliya ang pagkakakilanlan kung saang lugar itatayo ni Jesus ang Kanyang Simbahan.

Sa pag-aaral ng Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, makikita natin ang lugar na ito sa Isaias 46:11. Batay sa New Living Translation ng bersikulong ito, sinasabing sa Silangan o Malayong Lupain tatawagin ni Jesus (sa anyo ng Ama) ang Kanyang “lider.” At siyempre pa, kung may “lider” na tinawag, mayroon dapat mga kasamahan ang “lider” na ito, na tinawag din ni Jesus.

Ano kaya ang dahilan at may tinawag si Jesus (sa anyo ng Ama) na “lider” at mga kasamahan nito? Nakalagay din po kung ano ito sa Isaias 46:11—upang isakatuparan ang Kanyang layunin. Ano ang layunin? Upang maipahayag at maipaliwanag sa lahat ang katotohanang si Jesus ang Diyos at Tagapagligtas, na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, bilang hakbang sa tiyak na kaligtasan.

-ooo-

BATAY SA MGA PAGKILOS NG MGA SUMASAMPALATAYA, ANG RP ANG SIYANG “SILANGAN” O “MALAYONG LUPAIN” NG BIBLIYA: Sa mga susunod na pagpapahayag natin sa isyung ito, liliwanagin po natin ang mga batayan o patotoo ng Bibliya na si Jesus ang Diyos at Tagpagligtas at Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya lang, sa ngayon, gusto nating ipaliwanag kung bakit sinasabi nating ang World War 2 ay ginamit ni Jesus (sa anyo ng Ama) upang patotohanan na ang Pilipinas nga ang siyang Silangan at Malayong Lupain sa Isaias 46:11.

Sa giyerang ito, may itinatag ang Estados Unidos na sangay ng kanyang pamahalaan noong 1941 upang tiyakin ang kaligtasan ng Pilipinas mula sa pagpasok ng mga Hapon. Ang tawag ng US sa sangay nilang ito ay Philippine Department. Noong lumala ang giyera, pinalitan nila ang pangalang Philippine Department, at ginamit na nila ang pangalang “United States Army Forces in the Far East” (o USAFFE).

Dahil dito, maliwanag na ang tinutukoy ng US bilang “Far East” (o Silangan, Malayong Lupain)—na siyang pagsasalarawan ng lugar kung saan tinawag ni Jesus (sa anyo ng Ama) ang Kanyang “lider” at mga kasama nito—ay ang Pilipinas.

Ang pagkilos na ito ng US, na nananampalataya sa Diyos, upang mapagtagumpayan nito ang Japan, na hindi sumasampalataya sa Diyos, ay patotoo ng Diyos sa katayuan ng Pilipinas bilang lugar kung saan itatayo Niya ang Kanyang Simbahan./PB