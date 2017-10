KAKAMPI MO ANG BATAS

Hindi dapat inalis sa PNP ang kampanya sa droga

GEN. BATO, MABABAGO PA BA ANG PNP? Ngayong wala na sa Philippine National Police ang kampanya ng gobyernong Duterte laban sa ilegal na droga sa bansa, ang pagtutuunan na lamang daw ng pansin ng kapulisan, ayon kay PNP Director General Ronald “Bato” Dela Rosa, ay ang mga “riding in tandem”, o yung mga pumapatay na dalawahan kung sumalakay sa kanilang mga biktima habang nakasakay sila sa motorsiklo.

Ang sabi ng barbero ko sa isang pagupitan sa isang kanto sa Diliman, Quezon City, tiyak daw na marami pa din ang mamamatay na mga kababayan natin sa kamay ng mga pulis sa mga susunod na araw, dahil ang sasabihin naman ng PNP, ang bawat mapapatay sa ngayon ay suspek naman sa pagiging “riding in tandem”.

Muntik na akong mahulog sa aking kinauupuan sa barberya noong marinig ko ito. Sa isip-isip ko, ipinapakita ng ganitong mga pahayag ng mga maliliit nating mga kababayan ang kanilang kawalan na ng tiwala sa kapulisan, at ang kanilang pananaw na marami na sa mga pulis ang mga kriminal. Gen. Dela Rosa, may magagawa pa ba kayo para linisin ang ganitong impresyon sa PNP?

HINDI DAPAT INALIS SA PNP ANG KAMPANYA NG DROGA: Kung ako sana ay tinanong ng Pangulong Duterte sa isyu ng paglilipat ng responsibilidad sa kampanya sa droga mula sa PNP patungo sa Philippine Drug Enforcement Authority (PDEA) bago niya ito ipinag-utos, sasabihin ko na may problema ang ganitong pagkilos niya at di na niya dapat isinagawa.

Una, itanggi man ng itanggi ng Malacanang na kaya inalis sa PNP ang drug war dahil ito ang naging dahilan ng malaking pagbaba ng ratings ng Pangulo sa isang survey ng Social Weather Station (SWS), lilitaw at lilitaw na nayugyog ng husto at nagdulot ng takot sa Palasyo at sa Pangulo mismo ang survey results na ito.

Dahil diyan, parang pinatikim lamang ng “sariwang dugo” kumbaga ang mga kalaban ng Pangulo sa pulitika sa nasabing desisyon sa drug war, kasi nakita nilang ang mga kampanya sa mainstream at online media ng oposisyon upang siraan siya sa mata maging ng kanyang mga taga-suporta ay nagkakaroon ng bunga kontra sa kanya.

TOTAL WAR LAMANG ANG TATALO SA DROGA: Tiyak kong ngayon ay lalo lamang magpupursigi ang mga kalaban ng Pangulo na bulatlatin ng bulatlatin sa publiko ang mga “pagkakamali” ng gobyernong Duterte sa maraming bagay, at ipagpatuloy ang pangwawasak ng tiwala sa kanya ng 16 na milyong Pilipinong nagluklok sa kanya sa Malacanang kahit na siya ay isang dating alkalde lamang.

Pangalawa, wala din namang maniniwalang tao—kalaban man o taga-suporta ng Pangulo—na titigil na nga ang PNP sa papel nito sa kampanya sa droga at tanging ang PDEA na lamang ang siyang kikilos laban sa mga sindikato sa droga, at sa mga drug lords at mga drug addicts. Anuman ang mga susunod na pangyayari sa drug war ni Duterte, iisipin pa din ng sambayanan na ang PNP ang nasa likod nito.

Pangatlo, maliwanag namang sa kabila ng mga sinasabing abuso o pagkakamali sa kampanya sa droga, wala ng iba pang makakapigil pa sa pagsulong ng sumpa ng droga sa bansa kundi ang isang total war na gaya ng isinusulong ng Pangulo, lalo pa at pinabayaang manalasa ang droga sa bansa sa nakaraan.Sana, nagtakda na lamang ng mga makinarya upang tiyaking mawawala o mababawasan ang mga abuso ng PNP, na puwede namang gawin.

