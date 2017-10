KAKAMPI MO ANG BATAS

Mga pulitiko at nasa gobyerno ang mga tunay na baliw

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit kung hindi na kayo makikinig sa tinig ng Diyos, at hindi na kayo susunod sa kanyang mga utos… mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito… Dahil sa mga sumpang ito ng Diyos sa inyo, masisiraan kayo ng bait, bubulagin niya kayo, at lilituhin…” (Deuteronomio 28:15, 28, Bibliya).

-ooo-

SINO ANG TUNAY NA BALIW SA MGA PILIPINO? Totoo bang isa sa tatlong Pilipino ang may sira ang isip sa kasalukuyang panahon, gaya ng pahayag ni Dr. Lourdes Ignacio, isang propesor sa University of the Philippines College of Medicine sa Padre Faura, Manila, noong kanyang tanggapin ang parangal mula sa National Academy of Science and Technology noong Huwebes, Oktubre 12, 2017?

Hindi ba mas higit sa isa sa tatlong mga Pilipino ang tunay na buwang, ang may sayad at maluwag ang turnilyo sa utak, lalo na kung isasa-alang-alang natin na milyon-milyon na ang lulong sa droga, sa shabu, at sa iba pang ipinagbabawal na gamot? Kailangan lamang po nating tumingin sa kapaligiran ng bansa natin upang makita natin ang katotohanang marami sa atin ang tunay ng nababaliw.

At di nga ba, maraming mga Pilipino ang baliw kasi pumapatay sila ng kahit suspek pa lamang sa mga krimen, lalo na sa ilegal na droga; humahalay ng kahit na kasisilang pa lamang na mga sanggol; nagnanakaw o nandarambong ng daang milyong pondo ng gobyerno para sa kanilang pansariling kapakanan; kumakampi sa mga korap dahil lamang ang mga korap na ito ang nagluklok sa kanila sa puwesto, o di kaya ay kakampi nila sa partido?

-ooo-

MGA PILIPINONG BALIW, NAKA-BARONG, NAKA-AMERIKANA PA: Ang ganitong mga Pilipino—na mga naka-barong o naka-Amerikana pa mandin, at nakasuot pa ng mga mamahaling alahas, hikaw, at relo, nakatira sa mga mararanyang mga tahanan bagamat wala naman silang pinagkukunang negosyo, at nakapuwesto pa ng husto sa gobyerno—ang mga tunay na baliw, sira ang isip, o buwang, may sayad at maluwag ang turnilyo sa utak.

Kung hindi ba naman tunay na baliw ang mga ito, maaatim ba nilang magnakaw at mandambong ng daang milyong pondo ng pamahalaan, pumatay ng kahit na mga suspek pa lamang, lalo na sa ilegal na droga, humalay ng kahit na mga sanggol pa lamang, at kampihan ang mga korap at tiwali dahil lamang sa ang mga ito ang naglagay sa kanila sa puwesto o kakampi nila sa partido?

Sila ang mga Pilipinong tunay na baliw, sapagkat lito sila sa kanilang kaisipan. Ginagawa nila ang mga di dapat gawin, kahit na alam nilang di nila dapat gawin ang mga katiwaliang kanilang isinasakatuparan. Sila ang mga tunay na buwang, dahil alam nilang galit ang Diyos sa kanilang mga inaasal, at itatapon pa sila at ang kanilang mga anak sa apoy at uod ng impiyerno, pero ipinagkikibit-balikat na lamang nila ito.

-ooo-

MGA PULITIKO AT MGA NASA GOBYERNO ANG MGA BALIW: Maraming dahilan kung bakit ganito ang pagkabaliw at pagkabuwang ng maraming mga Pilipino, lalo na yung mga nasa pulitika at gobyerno. Ang una siyempre dito ay yung kawalan nila ng interest na magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ayaw na ayaw ng mga Pilipinong ito ang makinig at sumunod sa Salita ng Diyos.

Ang problema, dahil ayaw nilang makinig at sumunod sa Salita ng Diyos, pinadadalhan sila ng Diyos ng maraming mga sumpa, kasama na ang sumpa ng kabaliwan, pagkasira ng bait, at kalituhan ng isip (Deuteronomio 28:28 ng Bibliya). Ganundin, dahil ayaw nilang kilalanin, pasalamatan, at parangalan ang Diyos, hinahayaan sila ng Diyos sa kanilang kasamaan, masasamang pita, at mga kabaliwan (Roma 1:18-32).

Ganundin, minarapat ng Diyos na bulagin at gawing bingi, kumbaga, ang mga taong ito, upang hindi nila maunawaan ni katiting man ang hiwaga ng kaharian ng langit. Nagpasya ang Diyos na gawing bulag at bingi ang mga taong ito dahil ayaw Niya silang bigyan ng kaligtasan, upang hindi na sila makaiwas pa sa impiyernong walang hanggan (Mateo 13:10-17). Kaawa-awa ang mga Pilipinong ito, na siyang tunay na mga baliw.

-ooo-

