KAKAMPI MO ANG BATAS

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Magpasakop kayo sa inyong mga pinuno, at sumunod kayo sa kanila, sapagkat sila ang mamamahala sa inyo, at tutuusin sila batay sa kanilang pamumuno…” (Hebreo 13:17, Bibliya).

OPO, PUWEDENG MAGDEKLARA NG REVOLUTIONARY GOV’T SI DUTERTE: Maaari bang magdeklara ang Pangulong Duterte ng isang revolutionary government sa bansa? Opo, maaari po. May batas ba sa Pilipinas na nakakasakop sa pagtatatag ng isang gobyernong rebolusyonaryo? Wala po. Ano naman ang mga kakailanganin ng isang pangulo—o ng kahit na sinupaman sa Pilipinas—upang magdeklara ng isang revolutionary government?

Una sa lahat, kailangan niya ang suporta ng pulisya at ng militar, at pangalawa, ang suporta ng sambayanan. Kung ang isang pangulo, gaya ni Duterte, ay may suporta ng kapulisan at ng militar at ng mga mamamayan, sapat na ito upang makapagtatag siya ng isang revolutionary government, at kung magkagayon, wala ng sinupamang makakakuwestiyon sa isyung ito.

Ang mga sistemang pambatas, pang-hudikatura, at maging ang buong pamahalaan na nakasandal sa isang Saligang Batas gaya ng Konstitusyon ni Cory Aquino noong 1987, ay nawawala o nababalewala. Ang lahat ng mga tanggapan at ang mga opisyales ng pamahalaan ay naisasara o natatanggal. Ang bansa ay sasailaim sa anumang bagong sistemang itatalaga ng pangulong naglalang ng isang revolutionary government.

MGA KALABAN, TAKOT SA DUTERTE REVOLUTIONARY GOV’T: May mga nagsasabi na hindi pupuwedeng magdeklara sa ngayon si Duterte ng isang gobyernong rebolusyonaryo dahil wala naman daw pang nagaganap na rebolusyon na siyang pupuwedeng pagbatayan niya sa kanyang sariling revolutionary government. Ginagawang halimbawa ng mga taong ito si Cory Aquino noong 1986.

Ayon sa kanila, dahil ang pamahalaan ni Cory ay itinatag matapos ang EDSA Revolution ng 1986, ang nasabing Revolution ang siyang batayang legal ng idineklara niyang revolutionary government noon. Well, isa lamang pong teorya ang ganoong pananaw, na nagpapakita ng kanilang takot sa isang Duterte revolutionary government, at ng kanilang kamangmangan sa kung ano ba talaga ang gobyernong rebolusyonaryo.

Sa totoo lang, ilehitimo ang Cory presidency, dahil itinatag ito batay sa paglabag sa mga umiiral na batas noong 1986. Ang naganap noon ay isang simpleng pagnanakaw, ng gobyerno pa mandin, na ginawa ng isang foreign power, sa pakikipagtulungan ng mga traydor na Pilipino na ang layon lamang ay gantihan ang kanilang kalaban sa pulitika, at magtamasa naman ng kapangyarihan. Yung ganoong klase ng gobyernong ilehitimo ay walang karapatan sa isang revolutionary government.

SA SAMBAYAN ANG TUNGKULIN NI DUTERTE, HINDI SA MGA INUTIL NA BATAS: Iba naman ang kaso ng Pangulong Duterte. Siya ay lehitimong pangulo ng bansang ito, matapos siyang manalo ng milya-milyang boto kumpara sa kanyang mga kalaban sa halalang sadyang dinaya upang paboran sana ang ibang kandidato. Mayroong mandato si Duterte mula sa sambayanan, upang isulong ang mga reporma na tatapos sa droga, kriminalidad, korapsiyon, at rebelyon.

Dahil sa hindi na masolusyunang mga suliranin ng sambayanan sa ngayon, maliwanag na ang umiiral na mga sistema sa Pilipinas, kasama na ang Saligang Batas ng 1987 at lahat ng iba pang mga alituntunin sa bansa, ay hindi na nakakasapat upang ganapin ang mga repormang ipinangako ng Pangulo sa sambayanan. Sa totoo lang, inihalal ang Pangulo batay sa mga pangako niya ng reporma.

Sa ngayon, wala ng iba pang pupuwedeng gawin si Duterte—kung nais niyang tuparin ang kanyang social contract o kasunduan sa sambayanan—kundi gumamit ng sistemang hiwalay sa mga umiiral na mga inutil na batas sa kasalukuyan. Ang kanyang kasunduan noong siya ay mahalal ay sa sambayanan, hindi sa mga inutil na batas. Dahil diyan, may karapatan siyang magtatag ng anumang gobyernong magsusulong ng reporma, anuman ang tawag dito. Suportado ko ito!

