KAKAMPI MO ANG BATAS

Mensahe sa kamatayan ng mga terorista: wala kayong laban sa gobyerno

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang mga kalaban nami’y naglaho nang lubusan, ang kanilang mga lunsod, iyo nang winakasan, at sa aming alaala’y nalimot nang tuluyan…” (Awit 9:6, Bibliya).

-ooo-

MENSAHE SA KAMATAYAN NG MGA TERORISTA: WALA KAYONG LABAN SA GOBYERNO: Kung may mahalagang mensahe ang pagkakapatay kina Isnilon Hapilon at Omar Maute noong Lunes, Oktubre 16, 207, ito ay ang katotohanang mananaig at mananaig ang opisyal na puwersang sandatahan ng bansa kahit pa sa mga pinaka-mababangis na mga terorista at kalaban ng bayan.

Oras lamang talaga ang hihintayin bago mapatay ang mga terorista o ang mga rebelde, o di kaya ay magapi sila sa kanilang mga tiwaling isinusulong kontra sa pamahalaan. Lagi na, di mapapasubalian ang kasabihang “hindi pupuwedeng labanan ang City Hall.”

Dahil diyan, ang panawagan ng sambayanan sa mga lumalaban sa pamahalaan at nagpapahirap sa bayan ay simple lang: tigilan na ang paghihimagsik at ang anumang panggugulo, at kumilos na lamang tayong lahat upang magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ang ating mga kababayan.

-ooo-

MGA KRITIKO NI DUTERTE, DAPAT TUMIGIL NA SA PAMBUBUSKA: Ganundin, mananawagan din tayo upang ang mga lagi ng kumukontra sa gobyerno, lalo na sa gobyernong Duterte, ay tumigil na din sa kanilang pambubuska at mga pagkilos upang pasamain ang mga opisyales ng pamahalaan, lalo na ang Pangulong Duterte, kahit na dumadaloy na ang katagumpayan sa kanilang mga opisyal na pagkilos.

Hindi na tama, sa kahit anupamang pamantayan, na lagi na lamang mali ang anumang ikinikilos ni Duterte at ng kanyang mga opisyales. Hindi na din makatwiran na sa halip na magbibigay-pagkilala sa kabutihang dulot ng mga pagkilos ng gobyerno, batikos kabi-kabila ang ibinabato ng mga kritiko, lalo na ng mga kakampi nila sa media.

Katulad na lamang halimbawa ng naganap na kamatayan nina Hapilon at Maute sa kamay ng mga sundalo ng AFP, sa pinakahuling bakbakan sa Marawi City. Aba’y sa halip na ipagpasalamat na naigupo na ang mga terorista at mga rebeldeng nakikipag-sabwatan sa mga banyaga upang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sinasabi pa ng mga kritiko na hungkag lamang ang tagumpay ng bagay na ito.

-ooo-

BANATAN SI DUTERTE ANG LAYON NG MGA KALABAN NIYA: Sa totoo lang, maliwanag namang ang mga kritikong ito ay kumukontra kay Pangulong Duterte dahil masusing taga-suporta sila ng mga kalaban sa politika ng Pangulo. Kumukontra sila hindi na dahil sa mga isyu, kundi dahil sa mata ng mga kinakampihan nilang mga pulitikong kalaban ng Pangulo, wala na talagang magagawang maganda ang gobyernong Duterte.

Ang hindi ko lamang maintidihan sa mga kritikong ito ay yung katotohanang ang mga kinakampihan nilang mga kalaban sa pulitika ng Pangulong Duterte ay di lamang walang buting naidulot sa bansa noong sila ang namumuno, kundi lumilitaw, batay sa maraming ebidensiyang naglilitawan sa ngayon, na sila pa nga ang ugat ng mga mabibigat na suliranin sa Pilipinas ngayon.

Di nga ba, nanalasa ng husto ang shabu ang iba pang mga nakakamatay na ilegal na droga noong panahon ng nakalipas na administrasyon? Di nga ba, ang mga teroristang kumikilos sa ngayon upang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay galing sa bansang kinasapakat ng mga kamag-anak ng mga dating namumuno sa atin upang hindi na natin mahahabol pa ang isang malaking lugar sa bansang iyon? Naku, bakit kaya tahimik ang mga kritiko ni Duterte sa mga bagay na ito?

-ooo-

