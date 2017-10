KAKAMPI MO ANG BATAS

Bakit di kinasuhan ni Lapeña si Faeldon sa P107 M ‘pabaon?’

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Panahon na, O aking Diyos, upang ikaw ay kumilos, nilalabag na ng tao ang bigay mong mga utos…” (Awit 119:126, Bibliya).

-ooo-

BAKIT DI KINASUHAN NI LAPEÑA SI FAELDON SA P107 M NA “PABAON?” Mukha yatang paralisado talaga ang gobyerno sa ngayon, una sa paglaban sa korapsiyon, at pangalawa sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng sambayanan na may kinalaman sa pampublikong sistema ng transportasyon at sa pagbibigay-seguridad sa mga ordinaryong mamamayan sa harap ng mga bandido at mga kriminal na nagkalat sa bansa.

Sa isyu ng korapsiyon, lalo na sa Bureau of Customs, kakukumpirma ni Customs Commissioner Isidro Lapeña sa kanyang panayam kay Sen. Panfilo Lacson na tumanggap ngP107 milyon si dating Customs chief Nicanor Faeldon bilang “pasalubong” mula sa mga smugglers sa kawanihan matapos siyang iluklok sa puwesto noon.

Ang tanong: kung nalaman na ni Lapeña na tumanggap pala si Faeldon ng suhol o lagay mula sa mga smugglers sa Customs sa halagang P107 milyon pa mandin, ano’t di pa niya nasasampahan ng kasong corruption man lamang si Faeldon? Bakit inuna pa ni Lapeña ang magsumbong kay Lacson? Di ba dapat, kinasuhan na niya agad sa Ombudsman si Faeldon? Naku, talaga naman!

-ooo-

MAY IPAPALIT NA BA AGAD SA MGA AALISING JEEP? Sa isyu naman ng pampublikong sistema ng transportasyon, kumakatig tayong dapat mabago na ang mga pumasadang pampasaherong sasakyan sa iba’t ibang kalunsuran sa bansa at maalis na nga ng tuluyan ang mga luma ng jeep. Pero, ano ba ang ipapalit sa mga aalising ito, Transportation Secretary Art Tugade?

Kung patitigilin na ng Pangulong Duterte ang paggamit ng mga lumang jeep, may sapat bang bilang ng mga bagong jeep o iba pang mga pampasaherong sasakyan na tumatakbo sa ngayon upang yung mga dating sumasakay ng jeep ay mayroon pa ring masasakyan?

Di ba, bulok na bulok ang LRT at MRT sa ngayon, at puro diskaril pa ang biyahe ng isa sa kanila araw-araw. Ganundin, ang mga taxi art mga pampasaherong bus ay di din makatugon sa dami ng mga Pilipinong bumibiyahe araw-araw. Ano ang gagawin natin sa mga pasaherong ito? Paglalakarin na lamang natin sila, gaya ng ipinapanukala ng isang mambabatas noong isang linggo?

-ooo-

ARMASAN ANG MGA PILIPINO UPANG MAKALABAN SILA SA MASASAMA: At ukol naman sa isyu ng seguridad ng ating mga kababayan sa harap ng mga naglipanang mga bandido, kriminal, mga adik, at iba pang masasamang-loob sa ating bayan, dapat kilalanin natin na halos inutil na (hindi naman lubos na inutil ang sinasabi ko dito, kundi halos inutil lang naman) ang mga pulis at mga sundalo upang tiyakin ang seguridad ng apat na sulok ng bansa.

Masyadong maraming problemang kaharap ang mga pulis at mga sundalo, kaya naman kailangang magkaroon ng kakayahan ang mga Pilipino na labanan ang kriminalidad sa kanilang kapaligiran. Isa sa mga pinakamabisang paraan ng paglaban ng mga pribadong tao sa mga kriminal ay ang pagkakaroon nila ng armas gaya ng mga baril o mga granada.

Oo nga at maaaring abusuhin ng ilang mga kababayan natin ang karapatan nilang mag-armas, pero hindi ito dahilan upang sila ay pagkaitan ng kanilang mga magagamit sa sandali ng panganib. Hindi naman sila mga kongresista o mga senador, o iba pang matataas na gobyerno na may mga bodyguards sa lahat ng sandali. Kahit papaano, kung may armas sila, magdadalawang-isip ang mga kriminal na sila ay gawan ng masama.

-ooo-

