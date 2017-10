KAKAMPI MO ANG BATAS

Mga bangkay, ninanakaw sa Surigao City?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sinabi niya sa akin, `Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo: Mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya: Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo’y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo’y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh’…”: (Ezekiel 37:4-6, Bibliya).

-ooo-

MGA BANGKAY NINANAKAW SA SURIGAO CITY? Isang tagasubaybay natin sa kolum na ito mula sa Surigao City ang nagsumbong sa atin na may umiikot daw na mga tao sa kanilang kapaligiran at gumagawa ng kung anu-anong kabalbalan, kasama na ang pagnanakaw ng mga bangkay sa sementeryo sa Bgy. San Pedro sa nasabing lungsod.

Tinanong ko ang nagsumbong sa akin kung may lumalabas ng dahilan kung bakit nagnanakaw ng mga bangkay ang mga taong iyon, pero walang siyang masabi sa akin. Ayon sa aking pagsasaliksik sa Google, lumilitaw na ang mga magnanakaw ng bangkay ay kabilang sa isang kulto.

Sa isang partikular na balita, lumitaw ang posibilidad na ginagamit ang mga bangkay para sa mga ritwal ng nasabing kulto. Hindi naman binanggit kung ano ang pangalan ng kulto, o kung sino ang mga namumuno doon, pero, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, iwasan ito ng ating mga kababayan sapagkat hindi tama na inaalis ang mga bangkay mula sa libingan.

-ooo-

MGA BANGKAY, MULING BUBUHAYIN: Kung ang mga nakasulat ang pagbabatayan, ang mga bangkay ng mga nangamatay na ay muling bubuhayin pagdating ng wakas ng panahon. Ayon sa pagpapahayag ng isang nagngangalang Ezekiel, ipinaalam sa kaniya ng Diyos na ang mga bangkay sa lahat ng dako ay muling bibigyan ng mga litid, laman, at balat.

Muli ding bibigyan ng hininga ang mga ito, upang muli silang mabuhay. Pagkatapos muling mabuhay ng mga bangkay, tutuusin sila sa kanilang mga ginawa, inisip, at sinalita noong nabubuhay pa sila. Ang batayan ng pagtutuos ay medyo matindi: kung nakapagpatotoo ba sila o hindi sa kanilang pananampalataya kay Jesus.

Kung nanampalataya sila kay Jesus at tumupad sa Kanyang mga utos noong nabubuhay pa sila, agad silang i-aakyat sa mga ulap. Sa ulap, hihintayin ng mga binuhay ang mga taong nabubuhay pa sa panahong iyon na nakapagpatotoo din kay Jesus. Pag nandodoon na silang lahat, susunugin na ang langit, ang araw, ang buwan, ang mga bituwin, at ang daigdig, at ang mga patay na binuhay at ang mga nabubuhay p na di nakapagpatotoo kay Jesus.

-ooo-

PAGBUHAY SA MGA PATAY, MAGAGANAP SA PAGBABALIK NI JESUS: Ano ang ba ang magaganap bago bubuhayin ang mga nangamatay na? Batay din sa mga nakasulat, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Pagkatapos, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw, at mag-uutos sa mga anghel na tumungo sa lahat ng sulok ng daigdig.

Iipunin ng mga anghel ang mga binuhay na mga patay na sa panahong iyon. Paghihiwalayin nila ang mga nakapagpatotoo at hindi nakapagpatotoo kay Jesus. Ang mga nakapagpatotoo kay Jesus ay dadalhin sa ulap. Ang mga hindi nakapagpatotoo ay iiwanan sa lupa.

Ang mga nabubuhay pa sa panahong iyon ay paghihiwalayin din, batay sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang hindi sumampalataya kay Jesus ay iiwanan sa lupa, habang ang mga sumampalataya sa Kanya ay dadalhin din sa ulap. Tapos, ang mga nasa ulap ay dadalhin sa langit, kung saan makakasama nila ang Diyos magpakailanman.

-ooo-

