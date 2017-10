KAKAMPI MO ANG BATAS

Bansang Pilipinas, balot ng katiwalian at kasamaan

BANSANG PILIPINAS, BALOT NG KATIWALIAN AT KASAMAAN: Napapansin ba ninyo ang katotohanang halos sa buong bansa sa ngayon ay nababalutan na ng katiwalian at pagka-makasarili ang maraming mga Filipino, bagamat lahat naman sila ay nagpapahayag na sila ay nananampalataya sa Diyos at tunay silang mga tagasunod ng Diyos?

Ito ang dahilan kung kaya’t maraming Pilipino ang mga drug addict, kriminal, korap, tiwali, magnanakaw, rapist, mangangalunya, seloso, nabubuwang o nababaliw na, at kontrolado ang kaisipan ng kasamaan. Bagamat sinasabi nating nananampalataya tayo sa Diyos, at bagamat sinasabi nating tagasunod tayo ng Diyos, nananatili tayong bulag at bingi sa mga hiwaga ng kaharian ng langit.

Kaya nga sa panahon ngayon, nawala na sa ating bansa at sa sambayanang Pilipino ang mga biyayang dulot ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Talamak ang kahirapan ng marami, magulong-magulo ang buhay ng lahat, at nananatili tayong bigo sa ating mga pangarap, at maging sa ating mga hinihingi sa panalangin.

PAANONG NANGYARI ITO SA PILIPINAS? Paanong nangyari ang ganitong kamalasan sa ating bayan? Sa totoo lang, ayon sa pag-aaral ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), minalas at patuloy tayong minamalas dahil tumalikod na ang karamihan sa atin sa tunay na pagsunod sa Diyos, at sa Kanyang mga utos.

Dahil inalis natin ang ating mga sarili sa mga tungkuling dapat ginagampanan ng mga tunay na tagasunod ng Diyos, kagaya ng pagbabasa ng Bibliya (para sa mga Kristiyano) araw-araw, pagbubulay-bulay sa mga utos sa Bibliya araw at gabi, at pagtupad, sa lahat ng sandali, ng mga nakasaad sa Bibliya, nakabalot sa atin ang malas, o ang mga sumpa ng Diyos, na nakasulat sa Bibliya mismo.

Marami na sa atin ang peke o palsipikado ang pananampalataya at pagtawag sa Diyos. Ginagawa na natin ang sinabi ng Bibliya—tayo ay mga taong sa nguso ang pananampalataya at wala sa puso ang paniniwala. Nagsasalita tayo na nananalangin at nananampalataya tayo, pero ni hindi natin alam kung ano ang tunay na dapat ginagawa ng mga tagasunod ng Diyos.

MGA PILIPINO, BULAG AT BINGI SA HIWAGA NG LANGIT: Dahil diyan, binulag at biningi tayo ng Diyos mismo. Dahil ayaw na natin Siyang pakinggan sa Kanyang Salita, at ayaw na nating sumunod sa Kanyang mga utos, inalis Niya sa atin ang pang-unawa kung papaano natin makamtan natin ng lubos ang Kanyang pagpapala, paggabay, at proteksiyon.

At dahil tayo ay bulag at bingi, wala tayong kaligtasan sa hirap, gulo, at kabiguan sa daigdig na ito. Tiyak ding mararanasan natin ang inihulang pagkasunog ng lahat sa Araw ng Matinding Kapighatian, o yung araw ng muling pagbabalik ni Jesus. Pag nagkamali pa tayo, sa impiyerno ng walang hanggang uod at apoy ang destino natin sa buhay na walang hanggan.

Ano ang ating gagawin? Ewan ko sa inyo, pero sa amin sa AND KNK, nagsusumikap kaming magbasa, mag-aral, at tumupad, ng puspusan ng Bibliya. Ginagawa namin ito para sa aming sariling kaligtasan, at upang maka-akay ng iba pa sa tatlong antas ng kaligtasang dulot ng Diyos. Ikaw na nagbabasa nito, gusto mo bang sumama sa kaligtasan? Tawag na!

