KAKAMPI MO ANG BATAS

Mga patay, dapat binabasahan ng Bibliya araw-araw

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ito ang dahilan kung kaya ang Mabuting Balita ay ipinangangaral sa mga namatay na, upang bagamat sila ay nahusgahan na dahil sa kanilang mga kasalanan sa laman, mabubuhay pa din sila sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan…” (1 Pedro 4:6, Bibliya).

MGA PAMAHIIN SA UNDAS NA WALANG HALAGA: Ngayong papalapit na naman ang Undas o yung tinatawag na “Araw ng mga Patay,” marami na namang pamahaiin o mga tradisyon at kaugalian ang maglilitawan ukol sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na, kasama na yung pag-aalay ng mga bulaklak at mga kandila sa kanilang mga puntod o sa iba pang mga lugar.

Pero, alam ba ninyong ang karamihan sa mga tradisyon, kaugalian, at mga pamahiing ito ay walang batayan sa Bibliya? Kung walang batayan sa Bibliya ang ginagawang ito ng marami sa atin, may biyaya ba itong idudulot sa mga nangamatay na nating mahal sa buhay?

Ang sagot po ay walang buting ibibigay ang mga ito, at sayang lang ang pera at oras na ginugol para sa paghahanda o pagsasagawa sa kanila. Dahil diyan, aking ipapanukalang ang dapat ginagawa nating paggunita sa mga namatay na ay yung nakasulat sa Bibliya, para ito ay maging kapaki-pakinabang sa atin at sa mga namayapa na.

MGA PATAY, DAPAT BINABASAHAN NG BIBLIYA ARAW-ARAW: Pangunahin sa mga dapat nating ginagawa, di lamang pag dumadating ang Undas o “Araw ng mga Patay” kundi sa araw-araw ay ang pagbabasa ng Bibliya na nakapatungkol sa mga patay na, lalo na sa ating mga kamag-anak. Opo, dapat nating basahan ng Bibliya ang mga namatay na. Yun ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong matiyak ang pagtungo nila sa langit pagdating ng paghuhukom ng lahat.

May batayan ba sa Bibliya ang pagbabasa ng mga bersikulo sa mga patay? Opo, marami po. Sa ating kolum ngayon, tatalakayin natin ang dalawa sa mga mahahalagang bersikulong ito. Una dito ay ang 1 Pedro 3 at ang 1 Pedro 4. Batay sa dalawang bersikulong ito ng Bibliya, kailangan talagang basahan ng Bibliya ang mga patay na.

Sa 1 Pedro 3:18-19, makikita nating ang Panginoong Jesus mismo ang nangaral ng mga Salita sa mga patay na. Matapos na muling mabuhay si Jesus, tumungo siya sa lugar kung saan nakakulong ang mga espiritu ng mga namatay, at doon ay ipinangaral niya sa mga namatay na noong panahong iyon ang Salita. Ang layunin? Makikita natin po natin ito sa 1 Pedro 4.

BATAYAN SA BIBLIYA NG PAGBABASA NG BIBLIYA SA MGA PATAY NA: Sa 1 Pedro 4:6, binabanggit doon na ang Salita ay ipinapangaral sa mga namatay na upang kahit na sila ay namatay ng makasalanan at tiyak ng sa impiyerno tutungo dahil sa kanilang mga inisip, sinalita, at ginawa, mapapatawad pa din ang kanilang mga kasalanan at sa langit pa din sila tutungo.

Batay sa mga pagpapaliwanag sa dalawang bersikulong ito sa 1 Pedro, makikitang nakapatungkol ang pagbabasa at pangangaral ng Bibliya sa mga namatay na noong panahon ni Jesus, at sa sa mga namatay pagkatapos ng panahon ni Jesus sa daigdig.

Dahil diyan, nararapat lamang pagsumikapan ng mga tao sa ngayon, sa araw-araw na sila ay nabubuhay pa, na basahan ng Bibliya ang lahat ng mga namatay na sa buong mundo, partikular ang kanilang mga kamag-anak. Iyon ang tanging paraan upang matiyak na sa langit pupunta ang mga patay na. Ganundin, dapat ituro ng mga tao sa kanilang mga kamag-anak ang aral ng dalawang bersikulong ito, upang maipagpatuloy ang pagbabasa ng Bibliya sa mga patay.

