KAKAMPI MO ANG BATAS

Mga pamilya, naligwak na dahil sa kawalan ng aral

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos…” (Efeso 4:17-18, Bibliya).

-ooo-

ANG TUNAY NA KALUNOS-LUNOS SA KASO NG NAPATAY NA UST LAW STUDENT: Sa mga nakaranas ng maulila ng kanilang mga mahal sa buhay, mauunawan nila ng lubos ang humahagok na paghagulgol ng iyak ni Horacio Castillo Jr., ang ama ng UST law student na si Horacio III, matapos niyang malaman na ang kanyang anak ay sinasabing napatay dahil sa pahirap na tinamo ng kanyang katawan bunga ng hazing sa isang fraternity sa nasabing unibersidad.

Masakit ang mga pangyayari kay Horacio III, lalo na at punom-puno pa mandin ng pangarap ang kanyang amang si Horacio Jr. para sa kanya—maging mahusay na abogado ito at, pagdating ng takdang panahon, maging mahistrado din ito ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas. Ang lahat ng ito ay biglang gumuho, dahil lamang sa hazing.

Magkaganunman, ang marahil ay tunay na pinakamasakit sa kaganapan sa pamilya ng mga Castillo ay ang kaisipang nangyari ito sa law student ng UST dahil sinuway nito, o di kaya ay di nito binigyang-halaga, ang damdamin ng mga magulang na tutol sa kanyang pagsali sa anumang fraternity, lalo pa at marami na ang mga naunang pagpatay na naiulat dahil sa mga hazing.

-ooo-

MGA ISYU NG PAGSUNOD NG MGA BATA SA MAGULANG, LUMABAS SA UST HAZING: Sa ngayon, di natin masisisi ang mga magulang ng napaslang na bata na mag-isip: kung nakinig lamang sana ito sa kanila, kung naniniwala lamang sana ito, na hindi naman talaga mahalaga para sa isang nag-aaral maging abogado ang maging kasapi ng anumang fraternity sa College of Law upang magtagumpay ito sa pag-aaral.

Pero, ang pagsisisi talaga ay nasa huli, at kadalasan ay wala ng magagawa pa ang sisihan upang ibalik pa ang nakaraan. Ang nangyari na ay nangyari na, at sa isyu ng mga binabawian ng buhay dahil sa mga pangyayari sa pang-araw-araw, hindi na maibabalik pa ang kanilang mga tinapos na hininga magpakailanman.

So, ang tanong: bakit ba may mga pagkakataong hindi pinakikinggan ng maraming mga anak ang mga pasabi o payo ng kanilang mga magulang—na kadalasan ay nagdudulot ng kapariwaraan sa kanilang mga sarili? Bakit ba napakatigas na ng ulo ngayon ng mga kabataan?

-ooo-

MGA PAMILYANG PINOY NALIGWAK DAHIL WALA NG ARAL SA KABUTIHAN: Marami ang dahilan. Pero sa ganang akin, ang nakikita kong dahilan kaya ang mga bata ay di na sumusunod sa kanilang mga ama at ina ay ang katotohanang pare-pareho na silang naligwak sa mga alituntunin ng mabuting asal at tamang pagkilos o yung tinatawag na good manners and right conduct.

Naligwak na ang maraming mga pamilya—mga magulang at mga anak—sa kagandahang asal, sapagkat wala na silang aral sa kagandahang asal, wala pa silang aral sa takot at pag-ibig sa Diyos. Kung may aral lang sana ang mga pamilyang Pilipino sa kagandahang asal at sa takot at pag-ibig sa Diyos, hindi mangyayari kailanman na ang mga bata ay susuway sa mga utos o sa mga kahilingan ng kanilang mga magulang.

Bunga ito ng pagkakatanggal ng araling good manners and right conduct sa mga paaralan, at sa pagkawalay ng halos lahat ng Pilipino sa Salita ng Diyos sa Bibliya. Wala ng nagbabasa at sumusunod sa Bibliya sa napakahabang panahon, kaya naman wala na ang marami sa atin sa Diyos. At dahil wala na sa atin ang Diyos, ang ating buong katauhan ay nasa diyablo at sa kanyang mga katuruan.

-ooo-

