KAKAMPI MO ANG BATAS

SSS execs, dapat bawas-suweldo para sa mga miyembro

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao…” (Galacia 6:10, Bibliya).

-ooo-

SSS EXECS, DAPAT BAWAS-SUWELDO PARA SA MGA MIYEMBRO: Ito po ay isang pampublikong panawagan para sa mga matataas na opisyales ng Social Security System (SSS): paki-bawasan naman po ninyo ang inyong mga sahod at allowances upang may perang magagamit ang inyong ahensiya sa pagpapahusay ng serbisyo ninyo sa halos 40 milyong kasapi ninyo.

Noong Martes po kasi (Oktubre 24, 2017, humugit-kumulang sa alas 12:35 ng tanghali), nasaksihan ko po ang napakaraming mga miyembro ng SSS na matiyagang nakapila at naghihintay na maserbisyuhan sa Members Assistance Center nito sa East Avenue, Diliman, Quezon City.

Mayroon namang mga kawani ng SSS na tumutugon noon sa pangangailangan ng mga SSS members na noon ay higit sa dalawang oras ng nakatunganga sa paghihintay, pero talaga namang usad-pagong ang paglilingkod sa kanila. Naisip ko tuloy, tiyak na mas mabilis sana ang serbisyo kung mas maraming mga kawani ng SSS ang humaharap sa mga miyembro.

-ooo-

SSS, DAPAT SERVICE DE LUXE SA MGA MIYEMBRO: Oo nga naman. Sa isang ahensiya ng pamahalaan na kukukulekta ng buwanang sapilitang kontribusyon mula sa mga kasapi nitong halos 40 milyon na ang bilang, limpak-limpak na pera ang walang dudang napapasakamay ng mga opisyales ng SSS bawat buwan. Dahil diyan, hindi dapat itong nahihirapan na magdagdag ng mga kawani na tutugon sa pangangailangan ng mga miyembro nito.

Bilyon-bilyong pisong pondo ang nagmumula sa mga SSS members, kaya naman dapat ay bastante din ang serbisyong ibinibigay sa kanila. Hindi sila dapat pinahihirapan kapag sila ay kumukuha ng mga benepisyo mula sa SSS. Dapat ay service-de-luxe sila, at hindi yung akala mo ay para silang mga yagit at pulubing nanghihingi ng limos sa mga SSS officials.

Walang dahilan upang yung nakita kong serbisyo sa kanila noong Martes ang mararanasan nila. Aba’y habang ang mga kasaping nagbabayad ng kontribusyon ay naghihintay ng walang pagkain, at ni hindimakapunta sa restroom upang hindi sila maalis sa pila, nakikita nilang naka-lunch break ang mga SSS employees, at walang pagmamadaling bumalik sa kanilang mga trabaho.

-ooo-

SSS MEMBERS, DI EXECS, ANG DAPAT MABIYAYAAN NG PONDO NG SSS: Ang naiisipo kong solusyon dito ay simple lang: magbawas ang mga SSS executives ng kanilang mga sahod at mga allowances, lalo na at milyon-milyon ang halaga ng mga ito buwan-buwan, upang makaipon ng sapat na pansahod sa mga dagdag na empleyadong itatalaga para paglingkuran ang mga SSS members.

Hindi ang mga SSS executives na ito ang dahilan kaya lumulobo ang pondo ng SSS. Ang mga kasapi ng SSS, mula sa hanay ng mga dumaraming mga manggagawa, ang siyang tunay na nagpapatatag ng SSS dahil sa kanilang mga puwersahang kontribusyon buwan-buwan. Sila, at hindi ang mga executives, ang dapat magtamasa ng ginhawa.

Sa mga interesadong magkaroon ng dagdag na kaalaman sa isyung ito, puntahan po ninyo ang aking Facebook page, sa www.facebook.com/attybatas. Mababasa po ninyo doon ang aking reaksiyon habang ako ay nasa loob ng SSS Membership Assistance Center, pati na ang mga litrato ng mga SSS members na nakapila noong Martes. Tiyak ko, pati kayo ay manlulumo sa mga pangyayari.

-ooo-

