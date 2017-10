KAKAMPI MO ANG BATAS

Putik sa pagpapatuloy ng open-pit mining?

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauha’y kanyang sinisiyasat; tinitingnan kung may taong marunong pa, na sa kanya’y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas, at naging masasama silang lahat; walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala nga, wala!’…” (Awit 14:2-3, Bibliya).

-ooo-

PUTIK SA PAGPAPATULOY NG OPEN-PIT MINING? Mukhang maputik, kumbaga, ang napapaulat na rekomendasyon ng Mining Industry Coordinating Council (MICC) upang alisin na ang pagbabawal sa open pit mining sa Pilipinas, o yung pagmimina ng ginto at iba pang mineral mula sa lupang binungkal lamang, na nauna ng ipinatigil ni dating Environment Secretary Gina Lopez.

Kasi, maliwanag ang ulat: nirerepaso pa ng MICC, na pinamumunuan ni Environment Secretary Roy Cimatu at Finance Secretary Carlos Dominguez III, ang mga utos ni Lopez na nagpapatigil sa open pit mining, at sa Marso 2018 pa mailalabas ang anumang pinal na kautusan ukol dito.

Ang tanong: kung wala pang pasya ang gobyernong Duterte kung okay o hindi ang pagpapatigil ng open-pit mining ni Lopez noon, at sa Marso 2018 pa malalaman ang pasyang ito sa isyu, bakit nagrerekomenda na ang MICC, sa pamumuno ni Cimatu at Dominguez, ng muling pagbabalik ng open-pit mining? Saan man tingnan itong pasyang ito, tiyak na magdudulot na naman ito ng putik sa maraming minahan sa bansa.

-ooo-

UTOS NI DUTERTE SA OPEN-PIT MINING, BINALI? Kung ang Pangulong Duterte ang tatanungin, sang-ayon din siya sa pagpapatigil open-pit mining, ayon na din sa mga ulat sa media. Sa isang panayam, binanggit ni Duterte na kinakampihan niya ang naging pasya noon ni Lopez, bagamat hindi daw dapat biglaan, gaya ng ginawa ni Lopez, ang pagpapasara ng mga open pit mines.

“Sinabihan ko din si Secretary Cimatu na pag-aralan ang pagsasara ng open pit, mining sa takdang panahon,” dagdag pa ni Duterte sa mga reporters. Ang problema lang ng Pangulo, ang naging pasya ng MICC, sa pangunguna mismo ng kanyang mga kalihim ng kalikasan at usaping pang-pinansiyal, ay kontra sa kanyang mga pagpapahayag.

Sa aking tingin, marami ang magtatanong, lalo na sa hanay ng oposisyon, kung bakit tila kontra sina Cimatu at Dominguez sa polisiyang inilatag ng kanilang boss, ang Pangulong Duterte, ukol sa open-pit mining. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagkontra? Di sila takot kay Duterte, o alam nila kung ano talaga ang posisyon ni Duterte sa isyu ng open-pit mining?

-ooo-

PINSALANG DULOT NG OPEN-PIT MINING, MALIWANAG: Napakadaling magsiyasat ang sinuman, lalo na sa Google, kung ano ba ang ibinigay ng open-pit mining sa mga bansang nagpapahintulot sa mga ito. Sa https://www.quora.com/What-impact-does-open-pit-mining-has-on-the-environment, nakalista doon ang mga panganib na idudulot ng open pit mining.

Ito ay ang mga sumusunod: air pollution, lalo na sa pagkakaroon ng mga alikabok sa hangin (bunga ng paggamit ng mga makina, mga sasakyan, at pagpapasabo ng lupa; sound pollution (dulot ng blasting o pagpapasabog); pagyanig ng lupa na maaaring maging dahilan ng pagguho ng mga istruktura; water pollution; pagkasira ng mga gubat at kalikasan; pagkasira ng fertility ng mga taniman; at paglilipat ng mga tirahan.

Marahil, kailangang magpaliwanag ang MICC, si Cimatu, at si Dominguez, kung ano naman ang kanilang naging findings ukol sa mga banta at panganig na ito dulot ng open-pit mining, at kung ano ang kanilang tugon. Hindi naman pupuwedeng balewalain na lamang ang mga panganib na ito, para lang mapagbigyan ang mga kompanya ng mina.

-ooo-

