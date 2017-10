KAKAMPI MO ANG BATAS

May biyaya ba ang paggunita natin ng Undas 2017?

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sumaakin ang kamay ng Panginoon, at dinala ako ng Kanyang Espiritu sa gitna ng kapatagan na puno ng mga kalansay… Tinanong Niya ako, `Anak ng tao, mabubuhay ba ang mga kalansay na ito?’…Sinabi Niya sa akin, `Magpahayag ka sa mga kalansay na ito’…” (Ezekiel 37:1-4, Bibliya).

MAY BIYAYA BA ANG ATING PAGGUNITA NG UNDAS 2017? Ngayong Undas 2017, nais kong balikan ang isang artikulong inilabas natin sa kolum na ito noong 01 Nobyembre 2014. Basahin po natin ito ulit: “May biyaya ba, sa mga buhay at sa mga patay, na ang isang araw sa isang taon ay ginugugol natin sa paggunita ng mga namatay o namayapa na?

“At, ipagpalagay ng may biyaya nga ang taunang pagunitang ito, ang kasalukuyang kaparaanan ba ng mga Pilipino sa taunang paggunita ay wasto, upang tunay na makamtan ang biyaya ng gawaing ito?

“Naniniwala ako, at maging ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), na mayroon ngang matinding biyaya ang paggunita sa mga namayapa na. Kung tama ang paniniwalang ito, kumbinsido kami na kulang, at di sapat, kung ganoon, ang taunang paggunita lamang.

HALIMBAWA KUNG PAAANONG GUNITAIN ANG MGA PATAY: “Pero, ano nga ba ang biyaya ng mga paggunita sa mga patay? Maliwanag ang ilang bahagi ng Bibliya sa kung ano ang biyayang ito, sa pamamagitan ng kanilang pagsasabi na may magagawa pa pala upang agawin mula sa apoy ng impiyerno ang mga taong namatay na makasalanan, tungo sa buhay na walang hanggan sa Paraiso sa piling Diyos, kasama ang iba pang mga nakapagpatotoong mananampalataya.

“Sigurado akong nakakagitla ang ganitong pananaw sa marami, pero bayaan po ninyong magpaliwanag muna ako. Sa isa sa mga bersikulo ng Bibliya, nakasulat doon na matapos mabuhay na muli si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, nagtungo Siya sa lugar kung saan ang mga espiritu ng mga lalaki at babaeng namatay na ay nakakulong (wala pong pangalang ibinigay ang Bibliya sa lugar na ito).

“Ano ang ginawa ni Jesus habang nandodoon Siya sa `kulungan ng mga espiritu’? Nangaral Siya sa mga espiritung nandodoon na. Ayon sa Magandang Balita version ng Bibliya: `Matapos siyang mabuhay na muli, nagtungo siya at nangaral sa mga kaluluwang nasa kulungan ng mga espiritu…’

PANGARALAN ANG MGA PATAY, HUWAG LAMANG SILANG IPANALANGIN: “Ang layunin ni Jesus sa pangangaral sa mga `espiritung nakakulong’ ay linisin sila sa kanilang mga kasalanan at ng sa gayon, bagamat namatay ang mga taong ito na makasalanan… magkakaroon pa rin sila ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa Paraiso. Sa akin lang, napakadakilang pagpapakita ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin, bagamat maraming mga Kristiyano ang di matatanggap ito.

“Pero, hindi pa ito ang kabuuan ng aral ukol sa `pangangaral sa mga espiritu ng mga namatay na’. Maliwanag din kasi sa Bibliya na di lamang ang mga namatay noong panahon ni Noe ang dapat pinangangaralan, kundi pati na ang mga espiritu ng mga namatay hanggang sa ngayon, upang ang mga namatay sa kasalukuyan ay mapupunta din sa Paraiso bagamat sila’y makasalanan.

“Ang tinutukoy ko ay ang bersikulo sa Bibliya na nagsasabi: `Ito ang dahilan kaya’t ang Mabuting Balita ay ipinangaral din sa mga patay na sa ngayon, upang silang mga nahatulan na ayon sa kahatulan sa lahat ng makasalanang may laman, ay mabubuhay sa piling ng Diyos sa pangunguna ng Espiritu.’ Mula dito, walang duda na ang pangangaral, di lamang ang panalangin, sa mga patay ang magbibigay ng mas mahusay na biyaya…”

