KAKAMPI MO ANG BATAS

ATENEO PROF: PAGBANGON NG MARAWI, DAPAT ISANDAL SA DIYOS: Kung hindi bibigyan ng pansin ng gobyernong Duterte ang isyu ng relihiyon o espirituwalidad sa isasagawang rehabilitasyon ng Marawi City, hindi malayong maaaring mangyari ulit ang naganap na paglusob at pananakop sa lunsod ng mga teroristang grupo, kahit na sa malapit na hinaharap.

Ito ang pagtayang ginawa ni Professor Jayeel Cornelio, ang pinuno ng Development Studies Program ng Ateneo De Manila University, sa isang panayam ng brodkaster na si Ricky Rosales sa programang “Kabayan” ng ABS CBN noong Huwebes, Oktubre 26, 2017.

Ayon kay Cornelio, ang anumang pagkilos upang ibangon ang Marawi City ay di tunay na magtatagumpay kung ito ay nakasandal lamang sa pagtatayo ng mga bagong gusali, tahanan, o negosyong pangkabuhayan, o sa pagbuhos ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno doon. Kailangan din ang pagbibigay-pansin din sa pagpapatatag ng espirituwalidad ng mga naninirahan sa lunsod, ayon sa propesor.

PARAAN UPANG MAWALANG-HALAGA ANG VIOLENT EXTREMISM: Sa kabuuan ng mga pahayag ni Cornelio, kanyang pinalitaw na may isang mahahalagang tanong na dapat hanapan ng kalutasan ng mga kinauukulan upang matiyak na di na mauulit pa ang karahasang dulot ng mga teroristang grupo, sa Marawi City o maging sa buong Mindanao, o sa iba pang bahagi ng bansa.

Ang tanong, ayon sa kanya, ay ito: papano ba maisasantabi o mapapawalang-halaga ang violent extremism (o yung paggamit ng karahasan sa malupit na kaparaanan, gaya ng isinagawa ng Maute-ISIS group) sa isasakatuparang pagbangon ng Marawi City?

Ayon kay Cornelio, mapapawalang-halaga ang violent extremism sa Marawi City kung tututukan ng gobyernong Duterte ang dignidad ng isang tao, at hindi susukatin ang pagbangon nito batay lamang sa mga negosyong pangkabuhayan at mga gawaing pambayan, gaya ng mga kalsada, tulay, o gusali ng pamahalaan.

HAMON SA GOBYERNONG DUTERTE: “Kailangan natin tingnan din ang religious angle sa Marawi City, na hindi natin nadidinig sa ngayon” dagdag pa ni Cornelio. Sa totoo lang, ako ay nayanig sa mga pahayag na ito. Sa malaking kaparaanan, kinukumpirma nito ang matagal na nating ipinagwawagwagan sa kolum na ito: ang anumang pagkilos upang mapabuti ang buhay sa ating bansa ay nakasalalay sa pagkakaroon ng mga Pilipino ng takot at pag-ibig sa Diyos.

Iba-iba man ang pagkakakilala natin sa Diyos, anuman ang tawag natin sa Kanya, kailangan nating maunawaan sa lahat ng sandali na ang anumang tagumpay, karangyaan, at kapayapaan sa mga tao ay manggaling lamang sa Diyos lamang. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang maging maayos ang ating mga buhay, at kung hindi natin Siya kikilalanin, wala tayong katagumpayang tatamuin.

Ang hamon, kung ganoon, batay sa mga pahayag ni Professor Cornelio, para sa gobyernong Duterte, sa layunin nitong muling ibangon ang Marawi City, ay simple lang: suriin ang lahat ng mga plano at mga programa para sa lunsod, at ibatay ang lahat sa mga katotohanan ng pananampalataya sa Diyos, ke ang mga katotohanang ito ay mula sa mga Kristiyano o mula sa mga Muslim.

