KAKAMPI MO ANG BATAS

Undas 2017: maliligtas pa ba ang makasalanang namatay na?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… `Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay… na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Juan 6: 47, Bibliya).

ANG MAKASALANAN BANG NAMATAY NA AY MALILIGTAS PA? Ano nga ba ang totoo—wala ng kaligtasan mula sa impiyerno ang makasalanang namatay na, o maaari pa din siyang maligtas at makatungo sa langit?

Tila dalawa ang magka-salungat na turo ng Bibliya sa isyung ito—ayon sa unang turo, pag namatay na ang isang tao, makasalanan man siya o mabuti noong nabubuhay pa siya, wala ng pupuwede pang gawin upang siya ay maililigtas pa.

Pero ayon naman sa pangalawang turo, na siyang pinaniniwalaan ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), maaari pang maligtas ang isang makasalanan na namatay na, sa paraang itinuturo sa Bibliya. Ano ang kaparaanang ito? Ito ay sa pamamagitan ng pangangaral sa namatay na ng Salita ng Diyos.

MGA ARAL UKOL SA MGA PATAY NA DAPAT MALAMAN NG MGA BUHAY: Ang unang turo ay galing sa Mangangaral 9:6: “…subalit ang mga patay ay wala ng nalalaman pa, at wala na din silang anumang gantimpala, sapagkat nakalimutan na ang kanilang alaala…”

Ayon pa din sa Bibliya, ang pagmamahal ng mga namatay na, o ang kanilang pagkagalit at pagsusumikap, ay nawala ng lahat, at wala na silang bahagi pa sa anumang nagaganap pa sa ilalim ng araw.

Ang pangalawang aral ay galing naman sa 1 Pedro 4:6: “…sapagkat sa dahilang ito ay naipangaral pa ang Ebanghelyo maging sa mga patay na, na bagamat sila ay hinukom bilang mga tao sa laman, magkakaroon naman sila ng buhay ayon sa espiritu batay sa kalooban ng Diyos…”

MGA KALANSAY, LALAGYAN NG LAMAN AT HININGA: Samantala, sa Ezekiel 37, ipinakikita sa atin na may kapangyarihan ang Diyos na buhaying muli ang mga namatay na, bagamat mga buto at alikabok na lamang ang natira sa kanila. Ganito ang nakasulat doon: “Nadama ko ang kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang Espirut ay dinala Niya ako sa isang libis na puno ng kalansay.

“Inilibot Niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong Niya ako, `Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?’ Sumagot ako, `Kayo lang po ang nakakaalam, Diyos ko.’

“Sinabi Niya sa akin, `Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo: Mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang Salita ng Diyos! Ito ang ipinasasabi Niya: Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo’y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo’y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Diyos…’ ”

