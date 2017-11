KAKAMPI MO ANG BATAS

Lihim para sa mabiyayang buhay hanggang pagtanda

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sa Diyos ka magtiwala buong puso at isipan, at huwag panghawakan ang sariling karunungan. Sa lahat iyong mga gawa ang Diyos ang iyong unahin, at ang iyong mga landas ay Kanyang tutuwirin…” (Kawikaan 3:5-6, Bibliya).

-ooo-

LIHIM PARA SA MABIYAYANG BUHAY HANGGANG PAGTANDA: Sa isang gaya ni Ginoong Ernie Cabigas ng Meycauayan, Bulacan, ano kaya ang sikretong kanyang iniingatan at sa kanyang edad na 85 taong gulang ay nananatili ang kanyang lakas at mabuting kalusugan, matalas na isip, at mabiyayang buhay kasama ang kanyang mapagmahal na asawa at mga magagalang na anak?

Iisa lamang, ayon sa kanya noong siya ay magtalumpati sa surprise birthday party na isinagawa para sa kanya ng kanyang butihing may-bahay, si Gng. Nelia Manucot Cabigas, at ng kanilang mga anak at iba pang mga kamag-anak, at ito ay ang pagkakaroon niya ng matibay na pananampalataya sa Diyos, na ipinakikita niya sa totohanang pagsunod sa Kanyang utos na mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili.

Ang lahat ng dumalo sa kanyang surprise party na ginanap sa Saint Joseph Serenity sa Malhacan, Meycauayan, Bulacan noong Oktubre 28, 2017, ay nagbunyi sa pahayag na ito ni Ka Ernie. Alam kasi nilang lahat na may patotoo siya sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos, at sa naging pagtulong niya sa kapwa ayon sa pamantayang “paglilingkod ng higit sa sarili” ng Rotary International.

-ooo-

PAGLILINGKOD PARA SA LAHAT, KABUTIHAN SA TAO ANG DULOT: Nagsilbing mayor ng Meycauayan, Bulacan si Ka Ernie (ito ang aking tawag sa kanya). Sa kanyang panunungkulan, ang kanyang pinagtuunan ng pansin ay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap at maliliit. Ang lahat ng mga nagnais na lumapit sa kanya at hingin ang kanyang tulong bilang punong bayan ay hindi napahiya, dahil bukas ang kanyang tanggapan, at maging ang kanyang tahanan, para sa lahat.

Hindi siya namili ng mga tinulungan—ke mga kapanalig o hindi kapanalig ay nakatanggap ng kanyang kalinga bilang alkalde. At sa kabuuan ng kanyang panunungkulan, walang anomalya o bahid ng korapsiyong naibato sa kanya ninuman, partikular ng kanyang mga kalaban. Lahat ay nagkakaisa na naging malinis si Ka Ernie bilang alkalde.

Sa totoo lang, hindi nagtapos ang kanyang pagtulong sa pulitika. Ipinagpatuloy niya ang pagkalinga sa tao noong masapi na siya sa Rotary International, sa kanyang sangay sa Rotary Club of Meycauayan East, sa District 3790 (na nakakasakop sa Central Luzon at Ilocandia Region). Ang masigasig niyang pagtulong sa mga maliliit at mga mahihirap ay kinilala ng kanyang mga kasamang Rotarians, na di naglaon ay naghalal sa kanya bilang kanilang pangulo.

-ooo-

HAPPY 85TH BIRTHDAY, G. ERNIE CABIGAS: Bilang isang negosyante, kinilala maging ng Rotary International ang katapatan bilang Rotarian ni Ka Ernie, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng karapatang maging solong franchise holder, o yung gumagawa at nagbebenta ng mga gamit pang-Rotary, sa Pilipinas. Ang kanyang kompanya bilang Rotary franchisee sa Pilipinas ay kanyang tinawag na “Cabman Enterprises,” na kilala ng lahat ng Rotarians sa buong Pilipinas.

Ang pangalang “Cabman” ay pinaghalong mga letra ng kanyang apelyido, Cabigas, at apelyido ng kanyang maybahay, Manucot. Dito pa lamang, kita na agad ang matinding pagmamahal na iniukol, at patuloy na iniuukol, ni Ka Ernie kay Gng. Nelia, na isa ding past president sa Rotary (sa Rotary Club of Meycauayan Jewels). Dahil sa kasipagan din ni Nelia, nagkaroon ng pinsala ang kanyang mga mata pero di ito naging hadlang sa kanyang kahalintulad ng paglilingkod sa kapwa.

Kinikilala ni Ka Ernie na tanging ang Diyos lamang ang pinagmulan ng lahat ng mga pagpapala at biyayang kanyang natamo sa iba’t ibang larangan ng buhay. Ang pagkilalang ito sa Diyos ay nasa puso din ng kanyang mga nabubuhay pang mas matatanda niyang kapatid. Ang aral sa lahat ng ito? Unahin ang Diyos sa lahat ng bagay at pagpapalain Niya tayo higit sa ating inaasahan o hinihingi. Happy 85th birthday po, Ka Ernie Cabigas, karangalan po namin ng aking maybahay, si Judge Angie, na makasama kayo sa inyong party.

-ooo-

PANOORIN, “ANG TANGING DAAN” SA FACEBOOK: Ang “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www.facebook.com/angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon./PB

(Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.)