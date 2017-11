KAKAMPI MO ANG BATAS

Audit, pagpapalit ng SSS execs, dapat ng isagawa

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila… Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila…” (Kawikaan 1:10, 15, Bibliya).

-ooo-

MAY PINAGTATAKPAN ANG SSS SA GUSOT NG KANYANG MGA PINUNO? Maraming dapat ipaliwanag ang mga matataas na opisyales ng Social Security System (SSS) sa gusot na kinasasangkutan ng apat na matataas na ehekutibo nito, ngunit nakakapagtakang nagtitikom ng bibig ang ahensiya at tila mayroon itong pinagtatakpan.

Ang unang dapat ipaliwanag dito ay kung ano ba talaga ang ginawa ng mga opisyales na diumano ay iniimbestigahan ng SSS ngayon. Sa mga kakarampot na ulat na naglalabasan sa media, lumilitaw na ang tanging kasalanan ng mga opisyales na ito ay yung ginamit nila yung mga stockbrokers ng SSS sa kanilang sariling negosyo sa stock trading.

Sa ikauunawa ng lahat, ang stock trading ay ang pagbili o pagbebenta ng mga stock certificates o yung mga papel na nagpapakita kung sino ang mga namuhunan sa mga shares of stocks ng mga pribadong kompanya. Ang shares of stock ng isang kompanya ay kumikita ng mga dividendo kung naging matagumpay ito sa negosyo.

-ooo-

ANO BA TALAGA ANG PROBLEMA SA SSS? So, ang tanong, kung ginamit lamang ng mga pinaghihinalalang mga opisyales ng SSS ang stockbrokers ng ahensiya para sa kanilang sariling bentahan o bilihan ng kanilang mga shares of stock, na hindi naman shares of stock na pag-aari ng SSS, walang anumang pananagutan, kriminal man o administratibo, ang nasabing mga opisyales.

Ano ang nangyari at nagbitiw na ang dalawa sa mga sangkot na opisyales, samantalang ang dalawang nasa SSS pa ay iniimbestigahan naman ngayon, at nakatakda ding suspendihin habang isinasagawa ang imbestigasyon?

Ano ba talaga ang ginawa ng mga opisyales na ito at ganoon na lamang kabigat ang resbak, kumbaga, ng SSS sa kanila? Totoo ba ang mga lumalabas na ulat na ang sangkot na mga shares of stocks ay mga personal na pag-aari ng mga opisyales? O, baka naman, mga shares of stocks na pagmamay-ari o nasa pangalan ng SSS ang ibinenta o di kaya ay ginamit sa transaksiyones ng mga opisyales?

-ooo-

AUDIT, AT PAGPAPALIT NG SSS EXECS, DAPAT GAWIN MUNA: Upang malaman ng sambayanan ang katotohanan dito, at masiguradong hindi nakumpromiso ang pera ng SSS na nagmula sa mga kontribusyones ng mga kasapi nito, kailangang magsagawa ng isang financial audit ang gobyerno (sa pamamagitan marahil ng Commission on Audit, o ng mga pribadong auditing firms) sa SSS, partikular sa sinasabing Reserve Fund.

Di na baleng gumastos ang gobyerno sa financial audit na ito. Ang importante ay matiyak natin kung nandiyan pa ba ang pondo ng SSS, o at least ang reserve fund nito na ang halaga ay halos P500 bilyon na sa ngayon. Kailangang maipakita ang tunay na kalagayan ng mga pondo ng SSS upang makatiyak ang mga kasapi nito na may huhugutin sila sa sandali ng pangangailangan.

Ganundin, hindi lamang dapat yung apat na opisyales na isinasangkot ngayon ang inaalis muna sa puwesto. Sa aking tingin, ang lahat ng mga matatas na opisyales ng SSS, mula Chairman at members of the Board, President, Chief Executive Officer, at ang lahat ng may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng SSS ay palitan na muna habang ginagawa ang financial audit.

-ooo-

