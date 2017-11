KAKAMPI MO ANG BATAS

Double standard sa EJKs

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian…” (1 Timoteo 6:10, Bibliya).

MGA TALUNAN SA POLITIKA NA AYAW MAGPATALO, UGAT NG GULO SA RP: Sa araw na ito, magbibigay-daan po ako sa ilang mga pananaw ng aking kapatid, si Atty. Leny Mauricio, dating peryodista na ngayon ay isa na ding practicing lawyer sa Pilipinas. Ang mga pananaw na ito sa nagaganap sa bansa ay nauna ng isinulat ni Leny sa kanyang Facebook account.

Eto po ang una: “Ano ang sanhi ng kaguluhan sa politika dito sa Pilipinas? Ang sanhi niyan ay yaong mga talunan na ayaw tumanggap ng pagkatalo. Yaong mga talunan na pilit nanggugulo dahil gustong igulong yung kanilang Plan B.

“Kaya, sino ang dapat sisihin kapag naghirap ang sambayanang Pilipino dahil sa pagbagsak ng piso kontra sa dolyar? Yang mga ani..l na yan.” Sa Bibliya, itong mga talunan na ayaw ng tumanggap ng pagkatalo ay mga kaaway ng Diyos, dahil sinusuway nila ang utos ng Diyos na magpasakop sa mga namumuno. Sumpa ang dala ng mga ito.

DOUBLE STANDARD SA EJKs: Eto ang pangalawang isinulat ni Leny sa kanyang Facebook account, na ang mga Ingles na bahagi ay isinalin ko na sa Filipino: “Nasaan ba ang mga abogadong ito na nagsasabing lalaban daw ngayon sa extrajudicial killings (EJKs) noong kaliwa’t kanan ang mga EJKs sa panahon ni Abnoy?

“Hindi ba totoo na ang Pilipinas ay kinilalang `worst’ (o pinakamasama) sa larangan ng mga EJKs ng Global Impunity Index noong panahon ni Abnoy? May ginawa ba (ang mga abogadong ito) laban sa EJK (sa panahon ni Abnoy}?

“Yan ang problema: May tinitingnan, may tinititigan. Kaya hindi umaangat ang Pilipinas eh. Hay…” Oo nga naman. Hindi maitatatwa, gaya ng noon pa man ay ipinapaliwanag ni dating Senador (at ngayon ay Foreign Affairs Secretary) Alan Cayetano na mas maraming pinatay noong panahon ng gobyernong Aquino, pero walang narinig ni gaputok sa mga nagsasabing tutol sila sa EJKs ngayon. Di ba double standard ito?

“BOLAHIN NIYO AMO NIYONG PANOT”: Sa pagkakagawad ng parangal kay Sen. Leila De Lima sa larangan ng paglaban para sa karapatang pantao, ganito naman ang isinulat ng aking kapatid, si Atty. Leny Mauricio, sa kanyang Facebook account: “Sino nagbigay ng award? Liberal International.

“Sinong mga members (ng Liberal International)? Sa Asia, Liberal Party of the Philippines, na kinaaaniban ni De Lima. May kredibilidad ba yung award? Bolahin niyo yung amo niyong panot.”

Ibig sabihin, mga kapanalig pala ang nagbigay ng sinasabing human rights award sa detenidong senadora. Kung kapanalig ang awarding body, tunay ngang mga kapanalig din ang bibigyan, kahit na wala sa wisyo. Naku talaga, oo!

